به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی باشگاه فیلم سوره، آثار تولیدشده در باشگاه فیلم سوره در ادامه حضور بین‌المللی خود در ۴ جشنواره دیگر خارجی حضور پیدا کردند.

آثاری که باشگاه فیلم سوره تولیدشده است، در جشنواره‌هایی در کشورهای کانادا، بریتانیا، ایتالیا، اوکراین و … حضور پیدا کرده و شایسته تقدیر شده‌اند. بر این اساس جایزه دوم جشنواره SPI ایتالیا، حضور در مرحله نهایی جشنواره Let there be goodness و انتخاب اثر برای مرحله نهایی از میان سه هزار اثر متقاضی برای جشنواره HECFF و انتخاب برای مرحله نهایی جشنواره برخط lift off بریتانیا بخشی از این حضور است.

در میان آثار تولیدی باشگاه فیلم سوره، آثاری مانند «ریسه‌نامه» به کارگردانی علی رحیمی، «پیش از بهشت» به کارگردانی احمد حیدریان، «پرستار و کفش» به کارگردانی حسین دارابی، «سوزن» به کارگردانی یوسف جعفری و «بچه و مرد» به کارگردانی محمدرضا خردمندان توانسته‌اند در جشنواره‌های خارجی خوش بدرخشند.

تولیدات باشگاه فیلم سوره در مجموع فعالیت خود توانسته به ۱۲۰ حضور موفق در جشنواره‌های داخلی و خارجی منجر شود.