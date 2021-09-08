سعید شیخ‌زاده مجری مسابقه «ایران» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این مسابقه گفت: در حال حاضر فصل جدید مسابقه «ایران» از شبکه یک سیما پخش می‌شود و همزمان ضبط هم می‌کنیم.

وی با اشاره به این فصل از مسابقه که با طراحی ایرانی و غیرکپی جلو رفته است عنوان کرد: برخی از مسابقه‌ها اکنون کپی هستند مثل مسابقه «دورهمی» که مهران مدیری هم به صراحت اعلام کرد که برنامه کاملاً کپی است و البته از لحاظ تکنیکی هم جذاب است و مخاطب زیادی دارد ولی مسابقه ما اصلاً کپی نیست فصل جدید کاملاً ایده و طراحی خود بچه‌های ماست.

این مجری درباره مولفه‌های جذابیت مسابقه‌ها و اینکه کپی از برندهای مشهور چه تاثیری دارد، اظهار کرد: قطعاً ساختار تاثیر دارد اما اتفاقاتی که در مسابقه رخ می‌دهد و شرایطی که شرکت کننده ها در مسابقه دارند هم مهم است در مسابقه ما شرکت کنندگان حس صمیمیت دارند و از بودن در این فضا راضی هستند.

وی اضافه کرد: ما باید اینقدر فرمول‌های خودمان را بسازیم و آزمون و خطا کنیم تا طراحی‌های خودمان را داشته باشیم و کیفیت را بالا ببریم. در صورت آزمون و خطاست که می‌توانیم برندهای خودمان را داشته باشیم. بیننده هم استقبال کرده که مشغول ساختن فصل جدید آن شده‌ایم.

مجری مسابقه «ایران» با اشاره به لزوم به روز کردن کپی‌ها گفت: اگر هم مسابقه‌ای کپی می‌شود باید به روز شود ما سال‌ها پیش مسابقه‌ای را با اجرای منوچهر نوذری داشتیم و چند سال پیش این مسابقه به همان شکل روی آنتن رفت درحالیکه به روز هم نشده بود و عین همان مسابقه بود و اگر کسی بخواهد همان مسابقه را می‌بیند.

شیخ زاده با اشاره به حضور تماشاگران در فصل جدید مسابقه «ایران» تصریح کرد: در هر برنامه حدود ۴۰ نفر تماشاگر می‌آیند، پزشک هم داریم و از عوامل تست‌های مخصوص گرفته می‌شود. همه عوامل هم واکسینه شده‌اند و سعی کرده‌ایم با کمترین ریسک مسابقه به تولید برسد.

وی که اجرای مسابقه استعدادیابی کودکان با نام «شگفت انگیزان» را هم بر عهده داشت درباره فصل جدید این برنامه توضیح داد: این برنامه با ۱۸ قسمت در یک فصل ساخته شد و تازه دیده شده بود اما شرایط به گونه‌ای پیش رفت که برنامه تعطیل شد و حمایت مالی از آن صورت نگرفت. برای خود من سوال بود که چرا برنامه‌ای به این خوبی حمایت نشد مخصوصاً که کودکان بسیاری برای ما پیام می‌فرستادند که دوست دارند در این برنامه حضور داشته باشند. برنامه رقابتی هم نبود اما بچه‌ها خیلی دوستش داشتند و حالا قرار نیست فصل جدیدی داشته باشد.