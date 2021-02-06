جدایی سام درخشانی از «ایران» چه تأثیری داشت؟/ طراحی برنامه جدید

هاشم رضایت تهیهکننده مسابقه «ایران» درباره تغییرات این مسابقه در ایام دهه فجر به خبرنگار مهر بیان کرد: مسابقه «ایران» هم مثل همه مسابقههای سازمان است و در دهه فجر سوالات به مبارزات مردمی انقلاب و شهدای انقلاب متمایل شده است.
این تهیهکننده درباره جایزه این مسابقه که ابتدا قرار بود خدمات ایرانگردی باشد و حالا بهصورت نقدی پرداخت میشود، گفت: ابتدا قرار بود از طرف مسابقه، برندگان به ایرانگردی بروند اما کرونا مانع شد از طرفی برخی از خانوادهها میخواهند در زمان مورد نظر خودشان به سفر بروند که با زمان تعیین شده برنامه هماهنگ نبود. بنابراین قرار شد این هزینه را به گروه برنده بدهیم و با زمان بندی که خودشان مد نظر دارند (البته بعد از کرونا) به هر جای کشور عزیزمان که میخواهند بروند البته جوایز ایرانگردی هر قسمت ۵۰ میلیون است که اگر گروهی کامل برنده شود به آنها تعلق میگیرد.
رضایت در بخش دیگر درباره بازخوردهای این برنامه در فصل جدید و با اجرای سعید شیخزاده عنوان کرد: نوروز سال گذشته که هر روز پخش داشتیم سومین برنامه پربیننده سیما بودیم الان هم بازخوردها بسیار خوب است.
وی درباره اینکه حضور سام درخشانی به عنوان بازیگر چهره چقدر با نبودش در این مسابقه فرق داشته است، گفت: بازیگر چهره باعث میشود هواداران بیایند و در شروع یک برنامه جذب آن شوند. سعید شیخ زاده هم مجریای تواناست و هم بازیگر و دوبلور است و مخاطب نسبت به او شناخت دارد و هنوز هم برنامه مخاطب خود را دارد. او نقاط قوت بسیاری دارد و اینطور نیست که مجری مسابقه حتماً باید سلبریتی باشد.
این تهیه کننده درباره اینکه چرا از همان ابتدا سراغ شیخ زاده نرفتهاند بیان کرد: سازمان هم اعتقاد دارد که در وهله اول از نیروهای خود صداوسیما استفاده کنیم ولی در ابتدا شروع برنامه همه مجریان توانمند مشغول کار بودند و یا قراردادی برای اجرا داشتند.
وی در ادامه درباره ویژگیهای این مسابقه بیان کرد: مسابقه را نباید با برنامههای دیگر و حتی با مسابقههای دیگر مقایسه کرد در مسابقه «ایران» شرکت کنندها یک گروه پنج نفره تشکیل میدهند سه ماه مطالعه میکنند و ۱۰ هزار سوال را باید بخوانند و سختیهایی دارد که در مسابقههای دیگر اینچنین نیست.
رضایت در پایان از یک طرح برنامه جدید خبر داد و عنوان کرد: طرح جدیدی در دست داریم و اتاق فکر برنامه چندین جلسه برگزار شده و به نظرم این طرح یکی از بهترین برنامههای سیما خواهد شد که برنامهای ترکیبی با فضایی مفرح به همراه آیتمهای مختلف دارد.
نظر شما