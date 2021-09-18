تاسیس دارالقرآن در تایلند

مهدی حسنخانی، رایزن فرهنگی ایران در تایلند در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص راه اندازی و تأسیس دارالقرآن الزهرا (س) گفت: ایده اولیه راه اندازی دارالقرآن جامع الزهرا (س) در تایلند به یک سال قبل برمی گردد که طی نشست برنامه ریزی با فعالان قرآنی در این کشور شکل گرفت. در ابتدای سال ۱۴۰۰ به برکت آغاز ماه مبارک رمضان دوره‌های مقدماتی در این دارالقرآن شروع شد و همزمان در زمینی وقفی فعالیت ساخت مکان دارالقرآن آغاز شد.

وی با اهداف تأسیس چنین مکانی گفت: اهداف جامعی از سوی متولیان این مجموعه پیش بینی شده است. در مرحله اول ایجاد مرکزی برای آموزش مهارت‌های عمومی و تخصصی و مکانی برای قرائت صحیح قرآن ایجاد شد. امیدواریم مهارت در شاخه‌های علوم انسانی به خصوص برای ورود به مقدمات تفسیر و توسعه فرهنگ قرآنی و ترویج سبک زندگی قرآنی را تحقق ببخشیم. برای رسیدن به این اهداف برنامه‌های زیادی پیش بینی شده است.

حسنخانی اظهار داشت: دارالقرآن الزهرا (س) زیر مجموعه مؤسسه الزهرا (س) است که این مؤسسه غیر دولتی در تایلند به صورت هیأت امنایی اداره می‌شود. در مرحله نخست راه اندازی دوره‌های پایه اولویت قرار دارد بر همین اساس محل موقتی برای دوره‌های روخوانی و روانخوانی و دوره‌های پیشرفته مدنظر قرار گرفته است.

رایزن ایران در تایلند ادامه داد: در این دوره مقدماتی بازآموزی استادان را هم برگزار کردیم ۱۳ نفر از مربیان را از هسته اصلی آموزش را ثبت نام کرده و با کمک اساتید قرآنی ایران به آنها آخرین روش‌های روز آمد تدریس قرآن آموزش دادیم. این دوره آموزشی زیرنظر اداره کل تبلیغ و فرهنگ سازمان فرهنگ و ارتباطا ت اسلامی برگزار شد و از اساتیدی از قم به صورت مجازی آموزش را برعهده گرفتند. این دوره صرفاً روش‌های تدریس و متد جدید آموزش را برای مربیان دارالقرآن آموزش داده است.



وی در خصوص فعالیت‌های فرهنگی و دینی در تایلند گفت: فعالیت‌های قرآنی از استقبال خوبی نزد عموم مردم مسلمان برخوردار است و دیده شده است که حتی افراد محقق غیر مسلمان برای شرکت در دوره‌های مفاهیم قرآنی اظهار علاقه می‌کنند. در حال حاضر در سایر نقاط تایلند دارالقرآن‌های فعال وجود دارد مثل بانکوک و نقاط مختلف متولیان امر در فعالیت‌های قرآنی به گسترش دوره‌ها تشویق می‌شوند و هر جا که در توان رایزنی جمهوری اسلامی ایران باشد آنها را مورد حمایت قرار خواهیم داد.

حسنخانی ادامه داد: رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در تایلند با دارالقرآن‌ها فعالیت‌های مشترک قرآنی انجام می‌دهد. حمایت از دارالقرآن الزهرا (س) نیز یکی از آنها است. رایزنی در بخش آموزش متمرکز است و برای توسعه دوره‌های آموزشی در گام‌های اولیه مبانی روخوانی، روانخوانی، تجوید، را برگزار و در آینده‌ای نزدیک دوره‌های قرائت و ترتیل رقم خواهد خورد. رویکرد ما بر مبانی محتوایی بیشتر است آشنایی با معانی و مفاهیم کاربردی کلام الله در زمینه‌های مختلف زندگی و برای تحقق توسعه و تعمیق فرهنگ قرآنی مورد تاکید است.

وی افزود: تأمین تجهیزات آموزشی به عنوان مقدمه لازم و بازآموزی مدرسان و تجهیز آنها با تکنیک‌ها و متدهای آموزشی برای اثر بخشی بیشتر و برای تشکیل هسته اولیه استادان قرآنی در آینده، همچنین ب رگزاری نشست‌ها و سمینارهای علمی با مشارکت نهادهای بومی مختلف با میزبانی دارالقرآن الزهرا (س) از جمله فعالیتی است که در چشم انداز و افق پیش روی این مؤسسه خواهیم داشت.

رایزن فرهنگی ایران در تایلند با تاکید براینکه این دارالقرآن در منطقه جنوب تایلند که تراکم جمعیت مسلمان نشین بیشتر است راه اندازی شده، تصریح کرد: در مناطق اطراف جذب دارالقرآن می‌شوند و از اقشار مختلف مردم و جوانان و محصلین و برای دوره‌های مختلفی که ارائه می‌شود در حال توسعه است.

وی با اشاره به اینکه در دوره نخست ۲۴ قرآن آموز در حال فراگیری هستند و ۱۲ نفر در دوره مقدماتی که تازه جذب شدند زیر نظر اساتید در حال فراگیری روخوانی وروانخوانی قرآن هستند، گفت: در گام‌های اولیه تأسیس دارالقرآن ترکیبی از اقشار و طیف‌های مختلف جامعه مسلمانان جذب این دارالقرآن شده اند گرچه مکان آن فعلاً برای دو دوره و کلاس دوره مقدماتی (روخوانی و روانخوانی) و یک دوره متوسطه (تجوید و مفاهیم) طرح ریزی کرده ایم. در اولین فرصت ساختمان به همت خیرین گشایش پیدا کرده و باظرفیت بیشتری که در حال حاضر در مکان موقت دایر است به جذب علاقه مندان و فراگیران اقدام خواهد کرد.