آمادگی استان زنجان برای برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحسن صادقی درباره آخرین وضعیت انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، اظهار کرد: در شهرهای استان ۹۱۴ داوطلب قطعی برای انتخابات شوراهای شهر ثبتنام کردهاند که ۲۷ نفر از آنان پیش از بررسی در هیأتهای اجرایی انصراف داده بودند و مجموع انصرافیها تاکنون به ۸۱ نفر رسیده است.
وی تصریح کرد: در بخش روستایی نیز ۴۷۳۲ نفر ثبتنام کردهاند که تاکنون ۶۶ نفر انصراف دادهاند. در همه یا اغلب قریب به اتفاق روستاها و شهرها حد نصاب لازم برای برگزاری انتخابات وجود دارد و اگر اتفاق ویژهای رخ ندهد، انتخابات برگزار خواهد شد.
نماینده عالی دولت در استان زنجان در ادامه با اشاره به حملات اخیر و آسیبهای وارد شده به استان زنجان، گفت: در جریان سه جنگ اخیر، شهرستانهای استان درگیر حوادث و حملات بودند و در مجموع ۵۳ نقطه از استان مورد اصابت قرار گرفت و ۴۷۵ موشک و پرتابه به نقاط مختلف اصابت کرد. در نتیجه این حملات، ۱۵ شهید منتسب به استان داشتیم و حدود ۵۰۰ نفر نیز مصدوم و مجروح شدند. همچنین حدود ۱۱ همت و ۱۷۸ میلیارد تومان خسارت به بخشهای غیرنظامی وارد شد.
صادقی با بیان اینکه همه ابعاد و پیامدهای جنگ را نمیتوان بهطور کامل تشریح کرد، گفت: بخشی از اطلاعات به دلایل حفاظتی قابل بیان نیست، اما باید درباره پیامدهای اجتماعی و اقتصادی جنگ و همچنین آسیبهایی که به زیرساختها وارد شد، روایت دقیقی شکل بگیرد. با وجود همه این مشکلات، یکی از محورهای اصلی مدیریت استان، بازسازی فوری زیرساختهای حیاتی و واحدهای آسیبدیده و همچنین تثبیت و احیای فعالیتهای اقتصادی بود.
استاندار زنجان با اشاره به آسیبدیدگی ۱۵ واحد بزرگ تولیدی استان، اظهار کرد: باید از بخش خصوصی تشکر کنم؛ هیچ واحد تولیدی در جریان این جنگ طولانی تعطیل نشد، مگر اینکه مستقیماً آسیب دیده باشد. همکاری بخش خصوصی با مدیریت استان در چنین شرایطی فراتر از انتظار بود.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی معمولاً واحدهای فعال اقتصادی ممکن است فعالیت خود را متوقف کنند یا کارگران با مشکلات جدی مواجه شوند، اما همکاری مجموعه تولیدی و اقتصادی استان موجب شد فعالیتها استمرار پیدا کند.
صادقی همچنین از اجرای حمایتهای اجتماعی هدفمند از خانوارهای آسیبدیده و متاثر از جنگ خبر داد و گفت: زوایای عاطفی و اجتماعی جنگ نیز نیازمند روایت است و جامعه رسانه میتواند با پرداختن به این موضوعات، ابعاد مختلف اتفاقات رخداده در استان را برای آیندگان ثبت کند.
استاندار زنجان در ادامه با تشریح اقدامات انجام شده در حوزه پشتیبانی و دفاع ملی، گفت: یکی از اقدامات مهم، تشکیل ستاد پشتیبانی دفاع ملی بود.
نماینده عالی دولت در استان زنجان، تأمین و ترمیم مستمر ذخایر استراتژیک استان را از دیگر اقدامات عنوان کرد و افزود: ذخایر استراتژیک شامل بسیاری از منابع غذایی و ۱۳ قلم کالای اساسی و اثرگذار بر زندگی مردم است که باید بهطور مستمر تأمین و ترمیم شوند.
صادقی با اشاره به ضرورت پراکنش هوشمند ذخایر برای کاهش آسیبپذیری، بیان کرد: پراکنش ذخایر و نحوه نگهداری آنها کار سنگینی بود که مدیران استان در یک بازه زمانی کوتاه و به صورت شبانهروزی انجام دادند.
وی از تشکیل قرارگاه پیشگیری و مقابله با حملات سایبری نیز خبر داد و گفت: زیرساختهای داده و سامانههای استان در طول جنگ مورد حملات سایبری قرار گرفتند، اما بخش قابل توجهی از این حملات خنثی شد.
استاندار زنجان با اشاره به تشکیل تیمهای واکنش سریع امدادی و لجستیکی، اظهار کرد: تیمهای واکنش سریع امدادی و خودروهای سنگین برای حضور در نقاط آسیبدیده تشکیل شدند و فاصله زمانی میان وقوع حادثه تا حضور این تیمها در محل به حدود شش دقیقه رسید.
وی همچنین از تشکیل قرارگاه صیانت از زیرساختهای خدماتی خبر داد و افزود: در حوزه راهها و زیرساختهای حملونقل نیز اقدامات مهمی انجام شد.
صادقی با اشاره به آسیب وارد شده به یکی از دهانههای بزرگ پل راهآهن ترانزیتی مسیر اروپا به آسیا، گفت: یکی از بزرگترین دهانههای این پل با دهانه ۵۳ متر مورد اصابت قرار گرفت. برآورد کارشناسان این بود که ترمیم آن حداقل دو ماه زمان نیاز دارد، اما این پل ظرف سه روز ترمیم شد و قطار ترانزیتی از ترکیه عبور کرد و به سمت آسیا ادامه مسیر داد.
نماینده عالی دولت در استان زنجان تشکیل قرارگاه تأمین امنیت زنجیره غذایی را از دیگر اقدامات استان عنوان کرد و گفت: برای تأمین نهادهها و کالاهای اساسی، مسیرهای مختلف از دریای خزر، شمالغرب و جنوبشرق مورد توجه قرار گرفت.
استاندار زنجان با اشاره به تأمین نهادههای مورد نیاز بخش کشاورزی و دام و طیور، افزود: استان زنجان در حوزه تأمین مرغ، علاوه بر تأمین نیاز جمعیتی خود، حدود ۳۰ درصد بیشتر از نیاز استان تولید میکند و بهعنوان استان معین تهران و دو استان در شمالغرب نیز ایفای نقش میکند.
صادقی همچنین بر نقش صنایع و بخش خصوصی در پشتیبانی از دفاع ملی تأکید کرد و گفت: مجموعه این اقدامات باید توسط رسانهها روایت شود تا در تاریخ جنگ باقی بماند و نسلهای آینده بتوانند از این ذخیره دانایی در حوادث احتمالی استفاده کنند.
وی تقویت نقدینگی برای واردات ۱۳ قلم کالای اساسی را از دیگر اقدامات انجام شده دانست و اظهار کرد: این اقدامات با هدف جلوگیری از کمبود کالا و شرایطی که معمولاً در زمان جنگ ایجاد میشود، انجام شد.
استاندار زنجان همچنین از تشکیل و فعالسازی ستاد تنظیم بازار خبر داد و گفت: رصد و پایش بازار به صورت روزانه انجام شد و صدها بازرس در سطح استان این موضوع را دنبال کردند.
صادقی با اشاره به تشکیل قرارگاه امداد، نجات و درمان، گفت: تأمین خون مورد نیاز، کاهش فاصله زمانی انتقال مصدومان تا مراکز درمانی و اتاق عمل و آمادهباش کامل پزشکان و متخصصان از اقدامات انجام شده در این دوره بود.
نماینده عالی دولت در استان زنجان افزود: بسیاری از پزشکان، متخصصان و کادر درمان در این مدت مرخصی نرفتند و به صورت کامل در آمادهباش بودند تا نیازهای درمانی مردم پاسخ داده شود.
استاندار زنجان در ادامه از اجرای اقدامات گسترده برای ارتقای تابآوری زیرساختها و پدافند غیرعامل خبر داد و اظهار کرد: در حوزه تابآوری انرژی و تأسیسات حیاتی، پیشبینی شد که در صورت قطع کامل برق، آب و سایر زیرساختها، چگونه نیازهای اولیه مردم تأمین شود.
صادقی گفت: حدود ۶۰ مگاوات برق اضطراری آماده شد تا در صورت آسیب گسترده به زیرساختها، خدمات حیاتی دچار اختلال جدی نشود.
وی ادامه داد: برای تأمین حداقل آب شرب شهرها نیز تمهیدات لازم از جمله استفاده از موتورهای اضطراری در نظر گرفته شد تا حتی در شرایط بحرانی، آب شرب مورد نیاز مردم تأمین شود.
استاندار زنجان همچنین از اقدامات انجام شده برای پایداری خدمات شهری و تقویت خودحفاظتی ساختمانهای دولتی و مراکز حساس خبر داد و گفت: در مراکزی مانند ثبت احوال و ثبت اسناد که اسناد و مدارک ملی نگهداری میشود، اقدامات متعددی برای افزایش حفاظت و تابآوری انجام شده است. مجموعه این اقدامات، روایتهایی است که باید توسط رسانهها ثبت و برای مردم و آیندگان بازگو شود.
استاندار زنجان در بخش دیگری با اشاره به بهبود شاخصهای اقتصادی و بازار کار استان، گفت: نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر زنجان در بهار ۱۴۰۵ به پنج درصد رسیده و استان از این نظر رتبه دوم کشور را کسب کرده است.
صادقی با بیان اینکه نرخ بیکاری استان در سال ۱۴۰۴، ۷.۵ درصد بود، اظهار کرد: زنجان در سال گذشته رتبه هفدهم کشور را از نظر پایینترین نرخ بیکاری داشت، اما این شاخص در بهار ۱۴۰۵ به پنج درصد رسید و استان در جایگاه دوم کشور قرار گرفت.
نماینده عالی دولت در استان زنجان افزود: نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر استان در سال ۱۴۰۴، ۵۰ درصد بود و زنجان در این شاخص رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داد. در بهار ۱۴۰۵ نیز نرخ مشارکت اقتصادی استان ۴۸.۹ درصد ثبت شد و زنجان همچنان در بین استانهای دارای بالاترین نرخ مشارکت اقتصادی قرار دارد.
استاندار زنجان با اشاره به وضعیت اشتغال استان در شرایط جنگی، ادامه داد: با وجود شرایط جنگی و برخلاف روند سطح کلان کشور، تعداد بیکاران استان کاهش پیدا کرد و این موضوع نشاندهنده تلاش مجموعه مدیریتی، اقتصادی و بخش خصوصی استان است.
صادقی در ادامه با اشاره به وضعیت سرمایهگذاری خارجی در استان، گفت: در سال ۱۴۰۴ میزان سرمایه وارد شده به استان ۱۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار بوده که برای اجرای ۹ طرح صنعتی با مشارکت سرمایهگذاران ۱۴ کشور خارجی جذب شده است.
وی افزود: بخش قابل توجهی از این سرمایهگذاران، ایرانیان مقیم خارج از کشور هستند و در هفته دولت شاهد افتتاح تعدادی از این پروژهها خواهیم بود که برخی از آنها در نوع خود در ایران و حتی خاورمیانه کمنظیر هستند.
زنجان در زمره سه استان برتر کشور از نظر وصول مالیات و مازاد درآمد قرار گرفت
استاندار زنجان با اشاره به درآمدهای مالیاتی استان در سال ۱۴۰۴، اظهار کرد: در این سال حدود ۲۹ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان مالیات در استان وصول شد که ۲۵ درصد بیشتر از رقم مصوب بود و زنجان در زمره سه استان برتر کشور از نظر وصول مالیات و مازاد درآمد قرار گرفت.
نماینده عالی دولت در استان زنجان ادامه داد: از محل مالیاتهای وصول شده در سال گذشته، حدود سه هزار و ۷۳۳ میلیارد تومان در قالب مالیات بر ارزش افزوده به حساب دهیاریها و شهرداریهای استان واریز شد که این رقم از بودجه عمرانی استان نیز بیشتر است.
صادقی گفت: رقم مالیات مصوب استان در سال ۱۴۰۵ حدود ۴۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است و در چهار ماه نخست سال، حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان مالیات وصول شده است. همچنین در همین مدت حدود هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به حساب دهیاریها و شهرداریهای استان واریز شده است.
استاندار زنجان با اشاره به وضعیت تجارت خارجی استان، گفت: مجموع صادرات استان در سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۹۴۰ میلیون دلار بود و در سال ۱۴۰۴ نیز صادرات استان از مبدأ گمرک زنجان به ۳۴۸ میلیون دلار رسید که نسبت به سال قبل ۱.۳ درصد افزایش داشت.
وی با بیان اینکه صادرات استان در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵ به ۱۶۹ میلیون دلار رسیده است، افزود: این رقم نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۴، ۴۷ درصد افزایش نشان میدهد.
صادقی درباره وضعیت واردات استان نیز گفت: واردات استان در سال ۱۴۰۴ حدود ۳۹۴ میلیون دلار بود که نسبت به سال ۱۴۰۳، ۱۷ درصد کاهش داشت. در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵ نیز واردات استان ۱۳۱ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ۱۷ درصدی را نشان میدهد.
افزایش صادرات و کاهش واردات نشاندهنده جهتگیری مناسب اقتصادی و پویایی اقتصاد استان زنجان است
استاندار زنجان، این آمار را نشانه حرکت اقتصاد استان در مسیر درست دانست و تأکید کرد: افزایش صادرات و کاهش واردات نشاندهنده جهتگیری مناسب اقتصادی و پویایی اقتصاد استان زنجان است.
استاندار زنجان با تأکید بر ضرورت توجه رسانهها به عملکرد اقتصادی استان، گفت: هر موفقیتی حاصل یک کار تیمی است و هر عدم موفقیتی نیز میتواند میان همه حوزههای مدیریتی استان تقسیم شود. ما موفقیتها را نتیجه همکاری و هماهنگی همه بخشها میدانیم.
صادقی با اشاره به نقش رسانهها در امیدآفرینی در جامعه اظهار کرد: در شرایط فعلی، تزریق ناامیدی به افکار عمومی میتواند آسیبزا باشد و بیاعتمادی و ایجاد فاصله میان مردم و مسئولان به نفع هیچکس نیست.
او از رسانهها خواست واقعیتها، عملکردها و دستاوردهای اقتصادی استان را برای افکار عمومی تبیین کنند و افزود: خبرنگاران باید این آمار و عملکردها را مطالبه و درباره نحوه هزینهکرد درآمدهای مالیاتی و سایر منابع نیز پرسشگری کنند.
استاندار زنجان همچنین بر پاسخگویی مدیران دستگاههای اجرایی به خبرنگاران تأکید کرد و گفت: خبرنگاران باید مورد عنایت دستگاهها قرار گیرند و پرسشهای آنان پاسخ داده شود. اگر خبرنگاری برای کسب اطلاع از فعالیتها و عملکرد یک دستگاه مراجعه کند، نباید بدون پاسخ بماند.
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