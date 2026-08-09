خبرگزاری مهرـ گروه استان‌ها، عاطفه وفائیان: دهه پایانی صفر، مشهد مأمن قدم‌هایی است که از دور و نزدیک می‌آیند تا در سایه مهربانی امام رضا (ع)، خستگی راه را فراموش کنند و در ازدحام اشک و ارادت، دل را به پنجره فولاد گره بزنند. در این روزهای پرالتهاب و عاشقانه، همه چیز باید آماده باشد؛ از رفت‌وروب خیابان‌ها تا مهیا شدن مسیرها، از روشن ماندن چراغ خدمت تا گشوده بودن درهای میزبانی. آماده‌باش ۶ هزار و ۲۰۰ پاکبان در سه شیفت، فعال بودن هزاران چشمه سرویس بهداشتی و استقرار امکانات خدمات شهری در مبادی ورودی و اطراف حرم مطهر، نشان می‌دهد که مشهد خود را نه برای یک مناسبت تقویمی، که برای میزبانی از یک موج عظیم دلدادگی آماده کرده است. رایگان شدن سرویس‌دهی قطار شهری و اتوبوسرانی در سه روز پایانی صفر، همراه با فعال بودن ده‌ها پارکینگ در سطح شهر و هسته مرکزی، تلاشی است برای آنکه زائر، دل‌نگران مسیر و هزینه نباشد و سبک‌بال‌تر خود را به آستان رضوی برساند.

آماده‌باش ۶۲۰۰ پاکبان و رایگان شدن حمل‌ونقل عمومی

جاوید کیانی، معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌ریزی‌های مدیریت شهری برای دهه پایانی صفر اظهار کرد: شهردار مشهد مشهد ریاست ستاد دهه پایانی صفر را برعهده دارد و تمام ارکان مجموعه مدیریت شهری مکلف هستند تابع سیاست‌های ابلاغی ستاد دهه پایانی صفر باشند.

معاون شهردار مشهد با اشاره به اقدامات حوزه خدمات شهری گفت: در این بخش آماده‌باش صددرصدی نیروهای کارگری را داریم و حدود ۶ هزار و ۲۰۰ پاکبان در سه شیفت کاری فعالیت می‌کنند و امور رفت‌وروب شهری را برعهده دارند.

وی افزود: همچنین نزدیک به چهار هزار چشمه سرویس بهداشتی در سطح شهر فعال است و اقدامات گسترده‌ای در حوزه خدمات شهری از جمله استقرار دستگاه‌ها و ماشین‌آلات حمل پسماند خشک در مبادی ورودی و اطراف حرم مطهر رضوی انجام شده است.

کیانی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات کمیته حمل‌ونقل اشاره کرد و گفت: در حوزه پارکینگ‌ها، ۷۴ پارکینگ در سطح شهر با ظرفیت حدود ۲۵ هزار و ۲۹۰ فضای پارک فعال است. همچنین ۳۲ پارکینگ دائم در هسته مرکزی شهر با ظرفیت حدود ۸ هزار و ۶۰۷ فضای پارک به زائران و مجاوران خدمات ارائه می‌دهد.

معاون شهردار مشهد با بیان اینکه حمل‌ونقل عمومی در روزهای پایانی صفر مورد توجه ویژه مدیریت شهری قرار دارد، ادامه داد: سرویس‌دهی قطار شهری در سه روز پایانی ماه صفر به صورت رایگان انجام می‌شود. اتوبوسرانی نیز در سه روز پایانی ماه صفر خدمات خود را به صورت رایگان ارائه خواهد کرد و همکاران ما در حوزه تاکسیرانی نیز برای خدمات‌رسانی به زائران و شهروندان پای کار هستند.

۹۸ غرفه پذیرایی در میدان شهدا برپا می‌شود

حسین بنایی‌منش، شهردار منطقه ۲ مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای برگزاری مراسم شهادت امام رضا (ع) در محدوده میدان شهدا اظهار کرد: این مراسم از روز سه‌شنبه تا پنج‌شنبه برنامه‌ریزی شده و با توجه به شرایط، امکان تمدید مدت برگزاری نیز پیش‌بینی شده است. با توجه به اینکه میدان شهدا یکی از محورهای مهم حضور زائران و مجاوران در ایام پایانی ماه صفر است، در بخش پذیرایی، ۹۸ غرفه پیش‌بینی شده که توسط ۲۸ موکب از نقاط مختلف کشور برپا خواهد شد.

شهردار منطقه ۲ مشهد ادامه داد: محل استقرار غرفه‌های پذیرایی در محدوده تالار شهر در نظر گرفته شده و تلاش شده است تا خدمات‌رسانی به زائران در این بخش با نظم و آمادگی لازم انجام شود.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای ارائه خدمات فرهنگی و اجتماعی در محدوده شهرداری مرکز گفت: در این محدوده فضای ویژه‌ای برای بانوان پیش‌بینی شده که شامل حدود ۱۲ تا ۱۵ غرفه خواهد بود و خدماتی مانند مشاوره، دوخت‌ودوز و اسکان موقت بانوان در آن ارائه می‌شود.همچنین حدود ۱۲ تا ۱۳ فرهنگسرای سطح شهر در این مراسم حضور خواهند داشت و هرکدام دارای غرفه اختصاصی هستند. علاوه بر این، یک غرفه بزرگ ویژه کودکان نیز با محوریت اجرای فعالیت‌ها و برنامه‌های کودک پیش‌بینی شده است.

بنایی‌منش درباره تمهیدات مربوط به اسکان موقت زائران نیز گفت: در طبقه منفی یک عرصه شهدا، فضایی برای اسکان موقت زائران آماده شده و زیرساخت‌های این محل توسط منطقه ۲ شهرداری فراهم شده است.

وی با اشاره به برنامه‌های فرهنگی مدیریت شهری در دهه پایانی صفر بیان کرد: در حوزه فرهنگی فعالیت‌های گسترده‌ای پیش‌بینی شده که بخشی از آن مربوط به فضاآرایی و اکران شهری است و شهروندان اکنون جلوه‌هایی از این فضاسازی‌ها را در سطح شهر مشاهده می‌کنند؛ این اقدامات همچنان در حال تکمیل است.

آماده‌باش کامل منطقه ۶ مشهد برای خدمت‌رسانی به ۳۵ هزار زائر پیاده رضوی

امیر رمضانی، شهردار منطقه ۶ مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای میزبانی از زائران پیاده حضرت علی بن موسی‌الرضا(ع) در دهه پایانی صفر اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی حضور حدود ۳۵ هزار زائر پیاده از محور جاده سرخس به مشهد، مجموعه اقدامات اجرایی، خدماتی، رفاهی و بهداشتی در این محور در حال انجام و پیگیری است، ظرفیت‌های اسکان زائران در منطقه ۶ آماده‌سازی شده است که شامل سه سالن ورزشی منطقه برای اسکان و ارائه خدمات به زائران پیش‌بینی شده که هر سالن ظرفیت پذیرش و خدمت‌رسانی به حدود ۲ هزار نفر در شبانه‌روز را دارد.

شهردار منطقه ۶ مشهد ادامه داد: در راستای تقویت مشارکت‌های مردمی و استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی موجود، همکاری و هماهنگی با ۲۰ تشکل و مجموعه مردمی در سطح منطقه و محور جاده سرخس در حال انجام است تا زمینه ارائه خدمات مطلوب‌تر به زائران پیاده رضوی فراهم شود.

رمضانی با اشاره به همراهی مساجد واقع در مسیر محور جاده سرخس بیان کرد: ۵۰ مسجد در این مسیر برای اسکان زائران پیاده رضوی اعلام آمادگی کرده‌اند و تمامی مساجد واقع در طول مسیر به‌صورت شبانه‌روزی آماده خدمت‌رسانی هستند. همچنین سرویس‌های بهداشتی مساجد نیز برای استفاده زائران باز و در دسترس خواهد بود تا زائران در مسیر حرکت خود به مشهد مقدس از امکانات اولیه و مورد نیاز برخوردار باشند.

شهردار منطقه ۶ مشهد همچنین از هماهنگی‌های انجام‌شده برای تقویت خدمات پزشکی در محور ورودی شهر خبر داد و گفت: با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی گناباد، مقرر شده است در ورودی شهر از سمت محور سرخس، خدمات پزشکی مورد نیاز زائران با بهره‌گیری از ظرفیت پزشک متخصص، دارو، فیزیوتراپی و سایر امکانات مورد نیاز ارائه شود.