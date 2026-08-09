به گزارش خبرگزاری مهر، منصور بیجار ظهر یکشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان، راهاندازی مدرسه انتظامی را یک ضرورت و اولویت دانست و اظهار کرد: بسیاری از تغییرات ماندگار در جامعه باید از مدرسه آغاز شود؛ چرا که ذهن و شخصیت دانشآموز در این دوران شکل میگیرد و آنچه در این سالها آموزش داده میشود، میتواند سالها در رفتار و نگاه او باقی بماند.
استاندار سیستان و بلوچستان با تأکید بر اینکه بخشی از مسائل اجتماعی نیازمند توجه جدی به حوزه فرهنگ است، افزود: در کنار اقدامات دستگاههای مسئول، باید برای ایجاد تغییر فکری و فرهنگی در جامعه برنامه داشته باشیم و این تغییر را از نسل جدید آغاز کنیم.
وی با اشاره به تنوع قومی، مذهبی و طایفهای استان گفت: این تنوع یک ظرفیت ارزشمند است که باید به جای نگاه تهدیدمحور، در مسیر انسجام اجتماعی، تربیت نیروی انسانی و توسعه استان مورد استفاده قرار گیرد.
بیجار با قدردانی از اقدامات مجموعه انتظامی استان در تقویت ارتباط با مردم و اجرای طرحهای اجتماعی، اظهار کرد: حضور نیروهای بومی در مجموعه انتظامی نیز آثار فرهنگی خود را در جامعه گذاشته و میتواند به تقویت اعتماد و ارتباط میان مردم و دستگاههای مسئول کمک کند.
وی ادامه داد: یکی از ظرفیتهایی که جای آن خالی بود، ایجاد مسیری آموزشی برای دانشآموزانی است که به فعالیت در حوزه انتظامی علاقهمند هستند؛ بهگونهای که این افراد بتوانند در محیط فرهنگی استان خود آموزش ببینند و برای مسیر حرفهای آینده آماده شوند.
استاندار سیستان و بلوچستان گفت: این موضوع با پیگیری استان و مجموعه انتظامی در سطح فرماندهی فراجا دنبال شد و با همراهی سردار رادان، کمتر از دو هفته قبل تیمی برای بررسی و ارزیابی طرح به استان اعزام شد و مکان اجرای مدرسه نیز از سوی مجموعه انتظامی در اختیار قرار گرفته است.
بیجار تأکید کرد: اجرای این طرح نیازمند همکاری مجموعه آموزش و پرورش، نوسازی مدارس، سازمان مدیریت و برنامهریزی و سایر دستگاههای اجرایی است و باید از همه ظرفیتهای موجود برای تحقق آن استفاده شود.
وی افزود: ظرفیتهای مالی استان، مولدسازی، مسئولیتهای اجتماعی دستگاهها و مشارکت خیرین، بهویژه خیرین بومی، میتواند در اجرای این طرح به کار گرفته شود و مجموعه انتظامی نیز آمادگی خود را برای استفاده از ظرفیتهای موجود اعلام کرده است.
استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به برنامه زمانبندی اجرای طرح گفت: هدف این است که طی شش تا هفت ماه آینده فرآیند جذب دانشآموزان و نیروهای مورد نیاز آغاز شود و مدرسه انتظامی استان تا یک سال آینده راهاندازی شود.
بیجار با تأکید بر ضرورت نگاه بلندمدت در تصمیمگیریها گفت: آنچه امروز در حوزه آموزش و فرهنگ پایهگذاری میکنیم، آثار خود را پنج و ۱۰ سال آینده نشان خواهد داد؛ بنابراین باید به جای اقدامات مقطعی و هیجانی، برای آینده استان برنامهریزی کنیم و ظرفیتهای سیستان و بلوچستان را در مسیر توسعه به کار بگیریم
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