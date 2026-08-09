به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، باشگاه دانشپژوهان جوان اسامی برگزیدگان مرحله دوم هفدهمین المپیاد دانشآموزی نانو را اعلام کرد؛ این رویداد با همکاری ستاد توسعه فناوریهای نانو و میکرو برگزار شده است و دانشآموزانی که در مرحله دوم موفق به کسب عنوان برگزیده شدهاند، مجوز حضور در مرحله سوم، یعنی مرحله نهایی هفدهمین المپیاد دانشآموزی نانو را به دست آوردهاند.
برگزیدگان این مرحله از میان شرکتکنندگان در مرحله دوم انتخاب شدهاند و اسامی آنان در فهرست اعلامشده از سوی باشگاه دانشپژوهان جوان، به تفکیک استان ارائه شده است.
بر اساس این فهرست، دانشآموزان برگزیده از استانهای مختلف کشور در مرحله نهایی با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت تا برگزیدگان نهایی هفدهمین المپیاد دانشآموزی نانو مشخص شوند.
اسامی برگزیدگان مرحله دوم هفدهمین المپیاد دانشآموزی نانو به تفکیک استان در اینجا آمده است.
در میان ۴۰ پذیرفتهشده مرحله دوم، خراسان جنوبی و شهر تهران با ۸ نفر در رتبه نخست قرار دارند. پس از آنها خراسان رضوی با ۷ نفر و آذربایجان شرقی با ۶ نفر بیشترین تعداد پذیرفتهشدگان را به خود اختصاص دادهاند. اصفهان با ۲ نفر در جایگاه بعدی قرار دارد و ۹ استان و منطقه دیگر نیز هر کدام یک نماینده در فهرست پذیرفتهشدگان دارند.
در مجموع، چهار استان/منطقه نخست یعنی خراسان جنوبی، شهر تهران، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی، ۲۹ نفر از ۴۰ پذیرفتهشده را به خود اختصاص دادهاند؛ یعنی ۷۲.۵ درصد کل پذیرفتهشدگان. این تمرکز آماری قابل توجه است، در این میان، استانهای ایلام و کهگیلویه و بویراحمد نیز هر کدام با یک برگزیده در جمع پذیرفتهشدگان مرحله دوم حضور دارند.
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