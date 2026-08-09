به گزارش خبرنگار مهر، صابر پرنیان ظهر یکشنبه در آیین رونمایی از پوستر جشنواره ثبت ملی شیرینی های تبریز، افزود: امروز بزرگان هنر صنعت شیرینی و قنادی استان آذربایجان شرقی دورهم جمع شدند تا سه محصول بی نظیر اریس، نوقا و رشته ختایی به عنوان یک رویداد اجتماعی، فرهنگی، هنری و اقتصادی به ثبت ملی برسد.

مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی با اشاره به برگزاری موفقیت آمیز جشنواره شیرینی قرابیه در دور قبل، عنوان کرد: که این جشنواره با حضور گرم مردم تبریز همراه بود و جشنواره فوق باعث تحول بزرگ در صنعت قنادی استان شده و باعث افزایش میزان فروش و صادرات این محصول شد.

وی ابراز امیدواری کرد: در جشنواره امسال انتظار داریم همه مردم از جای جای کشور حضور یافته و ابن جشنواره ملی مورد استقبال قرار بگیرد.

پرنیان با اشاره به این موضوع که شهر تبریز پایتخت شیرینی، شکلات و کیک کشور شناخته شده است، اضافه کرد: هنر صنعت قنادی تبریز که مشهور به دارا بودن کیفیت محصول، حفظ طعم، مواد اولیه مرغوب و اصالت قنادی است و ۵۰ درصد شیرینی و شکلات کشور در تبریز تولید و به بیش از یکصد و بیست کشور صادر می شود.

وی یادآور شد: مردم آذربایجان علاقه مندی خاصی به ایجاد فعالیت اقتصادی در سطح بین المللی دارند و طعم خوب شیرینی در اختیار قنادی های تبریزی بوده چرا که علم فرآوری آجیل و شیرینی مرغوب در تبریز است.

پرنیان تاکید کرد: با توجه به ظرفیت های موجود در شهر تبریز و استان آذربایجان شرقی باید هر هفته شاهد برگزاری جشنواره های مختلف صنعتی و صنفی باشیم.

گفتنی است، جشنواره ثبت ملی شیرینی های اریس، نوقا و رشته ختایی تبربز اول و دوم شهریور برگزار خواهد شد.