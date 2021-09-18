شورای امنیت مأموریت سیاسی هیأت ملل متحد در افغانستان را تمدید کرد

‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه ۱۷ سپتامبر، مأموریت سیاسی هیأت معاونت ملل متحد در افغانستان را به مدت شش ماه تمدید کرد.

در قطعنامه‌ای که به اتفاق آرا از سوی ۱۵ عضو شورای امنیت به تصویب رسید، بر اهمیت یک دولت فراگیر در افغانستان تاکید شد. اعضای شورای امنیت همچنین خواهان «مشارکت کامل، برابر و معنادار زنان و احترام به حقوق بشر» از جمله برای زنان، کودکان و اقلیت‌ها در افغانستان شدند.

متن این قطعنامه از سوی استونی و نروژ تهیه شده بود. شورای امنیت در قطعنامه دیگری در ماه اوت گذشته خواستار آزادی جابجایی و مسافرت برای افغان‌هایی شد که مایل به ترک کشور هستند. آن قطعنامه ۱۳ رأی به دست آورد و روسیه و چین از دادن رأی موافق خودداری کردند.

شورای امنیت در جدیدترین قطعنامه خود بر «نقش مهمی که سازمان ملل در ترویج صلح و ثبات در افغانستان» دارد تاکید کرد.

این قطعنامه همچنین «نیاز به تلاش مضاعف برای ارائه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان» را به رسمیت می‌شناسد و بر «اهمیت مبارزه با تروریسم» در این کشور تاکید می‌کند.

به گفته منابع دیپلماتیک، طالبان با تمدید مأموریت سازمان ملل مخالفت نکرده‌اند.

یک کارشناس در سازمان ملل گفته است که طالبان مجبور به انعطاف‌پذیری بیشتری هستند.

وی افزود که طالبان به سازمان ملل نیاز دارند و این اهرم ما است تا بتوانیم بر تصمیم‌های آن‌ها تأثیر بگذاریم.

اعضای شورای امنیت در قطعنامه خود از آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل خواستند تا اواسط ماه مارس آینده، هر دو ماه یکبار از وضعیت افغانستان و فعالیت‌های یوناما به آن‌ها گزارش داده شود. آن‌ها همچنین درخواست کرده‌اند تا ۳۱ ژانویه سال آینده گزارش مکتوبی درباره آینده مأموریت سازمان ملل به آن‌ها داده شود.

پیش از برگزاری این جلسه، «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد در گفتگویی اعلام کرده بود که این سازمان نیازمند فراهم کردن شرایطی است تا لغو برخی از تحریم‌ها علیه طالبان را به نفعِ توزیع مؤثر کمک‌های بشردوستانه در افغانستان میسر سازد.

وی همچنین خاطرنشان کرد که «ضرورت تدوین یک نقشه راه که به لغو برخی از تحریم‌های موجود علیه طالبان بیانجامد، به نظر شورای امنیت بستگی دارد».