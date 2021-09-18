وضعیت وخیم و بحرانی کودکان افغانستان:۱۰میلیون نفر نیازمندکمک فوری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «سام مورت» مسئول روابط عمومی یونیسف در افغانستان در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که حدود ۱۰ میلیون کودک در افغانستان به کمک‌های فوری انسان دوستانه نیاز دارند.

در همین ارتباط نیز، یونیسف گفته است که عدم دسترسی به غذای کافی و مناسب، کمبود دارو و آب آشامیدنی بهداشتی از چالش‌هایی است که کودکان در این کشور با آن‌ها روبرو هستند و کسانی که مسئول این اوضاع هستند بهای آن را خواهند پرداخت.

به گفته این مقام مسئول در یونیسف، بسیاری از کودکان در افغانستان حتی از واکسیناسیون عادی نیز از جمله سرخک و فلج اطفال بازمانده اند.

پس از خروج آخرین سربازان آمریکایی از افغانستان و پایان طولانی‌ترین جنگ ایالات متحده در این کشور، سازمان نجات کودکان اعلام کرده است که در بیست سال گذشته حدود ۳۳ هزار کودک در افغانستان کشته و یا معلول شده‌اند.

بنا به بیانیه صادره از سوی این سازمان، به طور میانگین در هر پنج ساعت، در افغانستان یک کودک کشته یا معلول می‌شود. کودکانی که در اثر فقر، گرسنگی و بیماری جان‌های‌شان را از دست داده‌اند شامل این آمار نیست. این رقم خسارت‌های کودکان در افغانستان از سوی سازمان نجات کودکان بازتاب تکان‌دهنده از بهای جنگ برای کودکان عنوان شده است.

این سازمان همچنین افزوده است که حتی قبل از تحولات اخیر در افغانستان، ۱۰ میلیون کودک به دلیل خشک‌سالی، شیوع موج سوم کرونا و درگیری‌ها میان گروه طالبان و حکومت پیشین این کشور به کمک‌های انسانی نیاز داشتند.