نگرانی دبیرکل سازمان ملل نسبت به اوضاع امنیتی در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت نسبت به اوضاع افغانستان ابراز نگرانی کرد.

گوترش در گزارش خود خطاب به اعضای شورای امنیت اعلام کرد که افغانستان هنوز هم با مشکلات فراوانی مواجه است و به همکاری و حمایت سازمان ملل متحد نیاز دارد.

به گفته دبیرکل سازمان ملل، وضعیت بد امنیتی، افزایش تلفات غیرنظامیان، ضعف اقتصادی، افزایش فقر و بیکاری و وضعیت ضعیف حقوقی بشر، افغانستان را شرایطی ناگوار قرار داده است.

در این گزارش همچنین به انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان اشاره شده است و از ناامنی و فساد در انتخابات به عنوان چالشی بزرگ یاد شده است.

اوضاع امنیتی در افغانستان با وجود برگزاری چندین دوره گفتگوهای صلح با طالبان هنوز نامشخص است و بسیاری از کارشناسان نسبت به چالش‌های امنیتی پیش روی انتخابات ریاست جمهوری در این کشور ابراز نگرانی کرده‌اند.