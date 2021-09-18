به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان تهران، با توجه به رنگ بندی کرونایی نارنجی در استان و بر اساس تمهیدات اندیشیده شده از سوی معاونت توسعه کتابخانه‌ها و ترویج کتابخوانی نهاد، امکان ارائه خدمات امانت کتاب به اعضای کتابخانه های عمومی استان تهران به غیر از شهرستان قدس از امروز شنبه ۲۷شهریور ماه فراهم شد.

بر این اساس از امروز شنبه کتابخانه‌های عمومی استان که در مناطق با رنگ‌بندی نارنجی به لحاظ شرایط کرونایی قرار دارند به ارائه خدمات امانت منابع و ارسال کتاب می‌پردازند. در این شرایط کتابخانه ها بر مبنای استفاده از ۳۰ درصد سالن های مطالعه فعالیت خواهند داشت، بخش امانت کتابخانه به روال سابق و بر اساس شیوه‌نامه های بهداشتی ستاد ملی مبارزه با کرونا و شیوه‌ نامه‌های ابلاغی معاونت توسعه کتابخانه‌ها و ترویج کتابخوانی به ارائه خدمات خواهند پرداخت ؛ بخش کودک نیز با ۳۰درصد ظرفیت فعال و فعالیت کتابخانه های سیار نیز آغاز شده است.

در این شرایط رعایت شیوه‌نامه های بهداشتی از جمله استفاده از ماسک، فاصله‌گذاری اجتماعی و جلوگیری از تجمع افراد در بخش های مختلف کتابخانه شامل لابی، راهروهای مخازن، مقابل میز امانت و محوطه کتابخانه الزامی بوده و اجرا خواهد شد.

لازم به ذکر است به جز شهرهای با سطح هشدار قرمز که کتابخانه‌های عمومی تنها به ارائه خدمات مجازی می‌پردازند، کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور در مناطق با سطح هشدار نارنجی، زرد و آبی با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی به ارائه خدمات حضوری به اعضا می‌پردازند.

در حال حاضر به غیر از شهرستان قدس که در وضعیت قرمز قرار دارد تمام کتابخانه های استان باز و آماده ارائه خدمات می باشد.