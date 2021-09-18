استقبال رسمی «امامعلی رحمان» از رئیسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور که به منظور شرکت در نشست سران سازمان شانگهای به تاجیکستان سفر کرده است، صبح امروز شنبه در راستای انجام دیداری رسمی، در کاخ ملت تاجیکستان از سوی همتای تاجیک خود مورد استقبال قرار گرفت.

در مراسم استقبال رسمی پس از نواخته شدن سرود ملی دو کشور، دکتر رئیسی و امامعلی رحمان از یگان تشریفات مستقر در میدان سان دیده و سپس هیات‌های عالیرتبه همراه را به یکدیگر معرفی کردند.

نخست وزیر و روسای مجالس دوگانه تاجیکستان نیز در مراسم استقبال از حجت‌الاسلام رئیسی حضور داشتند.

پس از مراسم استقبال رسمی، روسای جمهور ایران و تاجیکستان مذاکرات رسمی دوجانبه را آغاز کردند.

در ادامه و پس از مذاکرات دو رئیس جمهور، مذاکرات مشترک هیات‌های عالیرتبه برگزار می‌شود و سپس اسناد همکاری میان دو کشور امضا خواهد شد. روسای جمهور ایران و تاجیکستان در پایان جلسات در نشست مطبوعاتی نتایج و دستاوردهای دیدارها و گفتگوهای دو طرف را تشریح خواهند کرد.