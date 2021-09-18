به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام رئیسی رئیس جمهور در آخرین روز از سفر به تاجیکستان، به منظور زیارت آرامگاه میر سیدعلی همدانی و دیدار با مردم کولاب، عازم این شهر خواهد شد.

رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان «رئیسی» را در سفر به کولاب همراهی می‌کند.

رئیس جمهور علاوه بر زیارت آرامگاه میر سید علی، از موزه آن نیز بازدید می‌کند و در جمع استقبال کنندگان، سخنرانی خواهد کرد.

میر سید علی همدانی ۱۲ رجب ۷۱۴ هجری قمری در همدان متولد شد و در ذیحجه ۷۸۶ هجری قمری درگذشت.

وی از جمله شخصیت‌های دینی و معنوی مورد احترام در تاجیکستان و شبه قاره هند است.

گسترش بسیاری از هنرهای قرون گذشته در منطقه کشمیر را با نام سید علی همدانی پیوند می‌دهند. هنرهایی مانند شالبافی، بافندگی، سفالگری و خوش نویسی از بازمانده‌های میراث شاه همدان و ۷۰۰ همراه هنرمند او به شمار می‌آید.

ضیافت ناهار رئیس جمهور تاجیکستان به افتخار «رئیسی»

سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، ظهر امروز شنبه در ضیافت ناهار «امامعلی رحمان» رئیس جمهور تاجیکستان که به افتخار او برگزار شده بود، حضور یافت.

رئیس جمهور کشورمان پس از ضیافت ناهار عازم فرودگاه دوشنبه شد تا به شهر کولاب سفر کند.