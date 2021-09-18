دست بیگانگان از افغانستان قطع شود/ارتباط«قلبی»با تاجیکستان داریم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی امروز(شنبه) در نشست خبری مشترک با «امامعلی رحمان» رئیس جمهور تاجیکستان، گفت: از اینکه امروز در تاجیکستان هستیم و به دعوت رئیس جمهور تاجیکستان اولین سفر خود و همراهانم را به کشور دوست و مسلمان تاجیکستان قرار دادم بسیار خوشبختم و امیدورام این سفر نقطه عطفی برای روابط ایران و تاجیکستان باشد.

وی با بیان اینکه ما در گفتگوهای دوجانبه خود به پیشینه روابط دو کشور اشاره کردیم، اظهار داشت: این پیشینه حاکی از گسترش مناسبات با کشور تاجیکستان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی است.

رئیس جمهور اظهار داشت: اولین کشوری که از استقلال تاجیکستان حمایت کرد، جمهوری اسلامی بود و همواره تلاش کرده است آنچه که می‌تواند از ظرفیت ها برای گسترش مناسبات به کار بیاید، استفاده شود.

رئیسی با بیان اینکه قراردادهایی که تا کنون میان جمهوری اسلامی ایران و کشور تاجیکستان منعقد شده است، گواهی بر اراده جدی دو کشور برای توسعه مناسبات است، گفت: در این مقطع تاریخی که فصلی نوینی از ارتباط میان جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان در حال رقم خوردن است، قراردادهایی منعقد شد و به امضای وزرا رسید.

وی تصریح کرد: آنچه از قراردادهای مکتوب مهم‌تر است، اراده دوکشور برای توسعه مناسبات سیاسی، تجاری و اقتصادی با کشور تاجیکستان است. ارتباط با تاجیکستان یکی از اولویت های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است، زیرا کشوری هستیم که علقه های و ارتباطات قلبی و قبلی با مردم این کشور داریم و در یک نگاهی شاید ما دو نباشیم بلکه یکی هستیم.

رئیس جمهور با بیان اینکه از این رو برای مناسبات دو کشور اهمیت قائل هستیم و حتما مناسبات توسعه پیدا می کند، گفت: کشور تاجیکستان ظرفیت های گسترده ای دارد که باید با برنامه ریزی، زمینه توسعه مناسبات بین دو کشور ایجاد شود که از جمله آنها ظرفیت های توسعه تجاری و اقتصادی است.

رئیسی با تاکید بر اینکه ظرفیت اقتصادی فعلی میان ایران و تاجیکستان قابل قبول نیست، گفت: این ظرفیت حتما باید توسعه پیدا کند و به مرحله قابل قبول برسد. رئیس‌جمهور تاجیکستان اشاره کردند که در بندر چابهار و بندرعباس زمینه هایی برای افزایش ارتباط های ایران و تاجیکستان وجود دارد.

وی با بیان اینکه از جمله مناسباتی که باید میان دو کشور توسعه پیدا کند، مناسبات فرهنگی است که می تواند زمینه های فرهنگ، هنر، ادب و دپارتمان زبان فارسی را گسترش دهد، تصریح کرد: گام هایی که بخش های فرهنگی باید در این رابطه بردارند، گام هایی است که می تواند به توسعه روابط بیانجامد.

رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه توسعه بخش کشاورزی بین دو کشور باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: در این راستا، قراردادی میان دو کشور منعقد شد که اجرای آن می تواند به توسعه مناسبات دو کشور بیانجامد. امیدوار هستیم، این سفر فصل نو و جدیدی برای ارتباط با کشور تاجیکستان و توسعه فرهنگی، گردشگری و علمی، در کنار توسعه اقتصادی و تجاری دو کشور باشد.

رئیسی افزود: نکته دیگر، لزوم وجود همکاری های منطقه ای میان ایران و تاجیکستان است. به حمدالله نظرات ما نسبت به افغانستان بسیار نزدیک است. ما و دولت تاجیکستان اعتقاد داریم که دخالت بیگانگان در افغانستان موجب بلاهای بسیاری برای این کشور شده است و باید دست بیگانگان را از آنجا قطع کرد.

وی تاکید کرد: به هیچ عنوان بیگانگان برای افغانستان «نه»، توانستند امنیت آفرینی و امنیت سازی کنند و «نه» توانستند برای آنها مشکلی حل کنند. ما ادامه حضور و نقش آفرینی بیگانگان را نمی پذیریم. مسأله افغانستان باید توسط مردم افغانستان و با همکاری کشورهای همسایه و کشورهای دارای علقه در منطقه حل شود.

رئیس‌جمهور اضافه کرد: تاجیکستان و کشورهای همسایه افغانستان می‌تواند زمینه را برای اینکه افغانی‌ها خود سرنوشت خود را رقم بزنند، فراهم کند. ما معتقدیم مسأله افغانستان را باید خود افغانی‌ها حل کنند و یک مذاکرات بین الافغانی باید با تسهیل گری و آماده سازی برای تصمیم گیری شان شکل گیرد.

رئیسی با بیان اینکه حکومت و دولتی که بخواهد در افغانستان برپا شود، باید دولتی فراگیر باشد، افزود: اگر دولت مربوط به یک قوم و جریان سیاسی باشد، نمی تواند مسائل افغانستان را حل کند. معنای دولت فراگیر این است که همه اقوام و گروه های سیاسی در آن دولت احساس نقش کنند و این دولت هم بتواند نمایندگی از همه ملت افغانستان داشته باشد و این موضوع می تواند آینده افغانستان را رقم بزند.

وی با بیان اینکه حضور تروریست ها در افغانستان، نه فقط برای افغانستان بلکه برای منطقه خطرناک است، گفت: امروز آمریکایی ها که داعش را تشکیل دادند، بعد از شرارتی که در سوریه و عراق رقم زدند، به سمت استقرار در افغانستان رفتند. حضور داعش در افغانستان نه فقط برای افغانستان که برای منطقه خطرناک است و باید زمینه حضور هر گونه جریان تروریستی در افغانستان را از بین برد.

رئیس‌جمهور تصریح کرد: ما با حضور هرگونه جریانی که بستر را برای رشد جریان های تروریستی فراهم کند، مخالف هستیم و باید قاطعانه با آن برخورد شود. هیچ گونه نمی پذیریم که در کنار مرز ما جریان تروریستی و داعشی خانه کند و به کشورها، منطقه و افغانستان ضربه بزند.

رئیسی با بیان اینکه ما افغانستان با امنیت، دارای صلح، آرامش و دوستی و پیشرفت را قبول داریم، گفت: اعتقاد ما این است که حضور بخش‌های مختلف در افغانستان باید امنیت ساز باشد و جمهوری اسلامی تاکنون در منطقه حضور امنیت ساز داشته است، اما حضور بیگانگان در منطقه، حضور مُخرب بوده است.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه ما هر جا حضور پیدا کردیم حضورمان امنیت ساز بوده است، گفت: تلاش ما این بوده است که مردم افغانستان خودشان برای خودشان تصمیم بگیرند. راه حل مسأله افغانستان با یک کشور و یک قوم و گروه نیست؛ راه حل دولتی فراگیر که بتواند همه اقوام را در بر گیرد است.

رئیسی ادامه داد: کشورهای دیگر نیز باید کمک کنند و ما هم در جمهوری اسلامی، حتما این سیاست را دنبال می کنیم که افغانستان بتواند برای شکل گیری یک حکومتی که اداره افغانستان را در آینده برعهده بگیرد، تصمیم گیری کند.

وی بیان کرد: امیدواریم حضور هیئت جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان یک فصل جدیدی از همکاری های اقتصادی، تجاری، فرهنگی و سیاسی میان دو دولت و دو کشور را رقم بزند. علاقه ما و علاقه مردم ما به مردم تاجیکستان بر همه مردم تاجیکستان روشن است.

رئیس‌جمهور تاکید کرد: رهبر معظم انقلاب، امروز برای همه مردم منطقه و مردم مسلمان در سراسر عالم نگران هستند که مردم مسلمان در جای جای منطقه بتوانند زندگی ای همراه با آرامش، رشد، پیشرفت و تعالی داشته باشند.

رئیسی اضافه کرد: ایشان همواره در سخنان، دیدگاه ها و اعلام موضع خود به عنوان رهبر جمهوری اسلامی، بر رشد و پیشرفت ملت های مسلمان تاکید داشتند. ما هم بر اساس همین سیاست، معتقدیم کشور تاجیکستان، کشور دوست و برادر و کشور هم دین ما است و هر چه راه‌های توسعه و پیشرفت را طی کند مانند آن است که ما این راه را طی کرده‌ایم.

وی افزود: کوچکترین ناامنی در تاجیکستان و منطقه، نا امنی ما است و پیشرفت و تعالی در تاجیکستان و کشورهای منطقه، پیشرفت ما محسوب می شود.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه ما پیشرفت همه در منطقه را پیشرفت خود می دانیم، اظهار داشت: از این رو، امروز گام هایی که برای پیشرفت مردم تاجیکستان برداشته می شود، حتما برای خود تلقی می کنیم. امیدواریم روابط خوب دو کشور بتواند در جهت منافع هر دو کشور و گامی در جهت پیشرفت این روابط باشد.

رئیسی در پایان ضمن تشکر از مهمان نوازی رئیس جمهور تاجیکستان، گفت: از ملت عزیز تاجیکستان تشکر می کنم و امیدوار هستم که این رفت و آمدها، همه در جهت گسترش مناسبات و روابط بین دو کشور باشد.

همچنین «امامعلی رحمان» رئیس جمهور تاجیکستان در این نشست خبری، با بیان اینکه مذاکرات دوستانه ای با رئیس جمهور ایران داشتیم، گفت: امیدواریم اسناد همکاری های دوجانبه، به تقویت روابط دو کشور بیانجامد.

وی اظهار داشت: کشورهای ما مشترکات فراوانی دارند که زمینه مساعدی برای رشد همکاری ها خواهد بود.

امامعلی رحمان تاکید کرد: در سفر رئیسی و هیئت همراه به تاجیکستان ۸ سند همکاری بین مقامات دو کشور امضا شد.