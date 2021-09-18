اظهار امیدواری برای رقم خوردن فصلی جدید در شکوفایی روابط دو کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اسلامی ایران و «امامعلی رحمان» رئیس جمهور تاجیکستان صبح امروز (شنبه) در دیدار و گفتگو با یکدیگر با اشاره به دین، فرهنگ و زبان مشترک دو ملت اظهار امیدواری کردند که با تلاش مقامات دو کشور فصلی نوین در شکوفایی روابط و همکاری‌های دو کشور در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی رقم بخورد.

رئیس جمهور کشورمان در این دیدار با بیان اینکه دو کشور ظرفیت‌های مناسبی برای گسترش روابط و همکاری‌های دوجانبه دارند، افزود: تعمیق و تقویت مناسبات و تعاملات دوجانبه زمینه‌ای برای ارتقای سطح همکاری‌های منطقه‌ای دو کشور نیز خواهد بود.

رئیسی اظهار داشت: مقامات ایران و تاجیکستان باید با استمرار منظم دیدارها و گفتگوهای دوجانبه، روابطی پایدار و همه جانبه را بین دو کشور فارسی زبان پایه گذاری کنند که به الگویی در سطح منطقه تبدیل شود.

رئیس جمهور تاجیکستان نیز در این دیدار از قبول دعوت خود از سوی رئیس جمهور کشورمان برای حضور در بیست و یکمین نشست سران سازمان شانگهای که به ریاست کشورش برگزار شد و نیز از این بابت که دکتر رئیسی در اولین سفر خارجی خود به کشور هم زبان تاجیکستان سفر کرده است، قدردانی و تشکر کرد.

امامعلی رحمان با اشاره به سوابق همکاری‌ها و پروژه‌های مشترک اجرا شده از سوی متخصصان ایرانی در تاجیکستان، اظهار داشت: دوستی و محبتی که بین مردم و دولت دو کشور وجود دارد زمینه بسیار مناسبی برای ارتقای سطح همکاری‌ها و روابط دو کشور است.