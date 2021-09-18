به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله احمد جنتی، رئیس مجلس خبرگان رهبری با صدور پیامی رحلت آیت‌الله موسوی ننه کران را تسلیت گفت.

متن پیام آیت الله جنتی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَیْنَا تُرْجَعُونَ»

رحلت عالم مردمی آیت الله آقای حاج میرفخرالدین موسوی ننه کران نماینده مردم شریف استان اردبیل در مجلس خبرگان رهبری، موجب تأثر و تأسف گردید.

این روحانی خدوم و عالمِ محقق در طول حیات پر برکت خود علاوه بر تدریس در حوزه و دانشگاه و تألیف آثار ارزشمند، چندین دوره نمایندگی مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی و نیز خدمت در دستگاه قضایی را در کارنامه پربار خویش دارد که ان شاء الله برای عموم مردم به ویژه مردم شریف استان اردبیل، منشأ خیرات و برکات و برای ایشان ذخیره عقبی و باقیات صالحات خواهد بود.

اینجانب ضمن عرض تسلیت به مناسبت درگذشت این عضو مجلس خبرگان رهبری به محضر مبارک حضرت ولی عصر(عج)، مقام معظم رهبری«دام ظله العالی» و حوزه های علمیه، برای آن مرحوم رحمت و غفران واسعه الهی و برای شاگردان، علاقمندان و بازماندگان محترم ایشان صبر و اجر مسئلت می نمایم.