واکنش شدید اللحن نبیه بری به اقدام جدید رژیم صهیونیستی علیه لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نبیه بری رئیس پارلمان لبنان به تحرکات رژیم صهیونیستی برای چنگ انداختن بر منابع نفتی مورد مناقشه با لبنان، واکنش نشان داد.

وی افزود: اقدام رژیم صهیونیستی در امضای توافق حفاری در منطقه مورد مناقشه در دریا، ناقض توافق چارچوب ترسیم مرز دریایی میان طرفین است.

نبیه بری اعلام کرد: تداوم تجاوزگری رژیم صهیونیستی، تهدید کننده امنیت و صلح بین المللی است.

وی از وزارت خارجه لبنان خواست که تحرک فوری در شورای امنیت به منظور مقابله با چنگ اندازی رژیم صهیونیستی بر حقوق لبنان به عمل آورد.

رئیس پارلمان لبنان تاکید کرد: ملزم کردن شرکت هالیبرتون از سوی رژیم صهیونیستی برای انجام حفاری در دریا، نابود کننده توافق چارچوب ترسیم مرز دریایی است که تحت نظارت واشنگتن انجام شد.

بری گفت: تعلل شرکت های توتال، نوواتک و اینی در شروع عملیات حفاری در بلوک نفتی شماره ۹ ، علامت سئوال بزرگی ایجاد می کند.

گفتنی است که که مذاکرات غیرمستقیم میان بیروت و تل آویو در زمینه ترسیم مرزهای دریایی مدتی است به حالت تعلیق درآمده است. علت اصلی و اساسی تعلیق مذاکرات مذکور نیز شرط و شروطی بود که هیأت مذاکره کننده صهیونیست مطرح کرده بود.

علیرغم اینکه آمریکایی‌ها نقش خود در مسأله ترسیم مرزهای دریایی میان لبنان و رژیم صهیونیستی را میانجی گرایانه توصیف می‌کنند اما جانبداری آنها از تل آویو کاملاً آشکار است.