نذرواره شهید سلیمانی اجرا شد/ کمک ۶۷ میلیاردی به دانش آموزان

حجت الاسلام بشیر عالیشاه در حاشیه اجرای طرح نذرواره سردار شهید «قاسم سلیمانی» در تکیه نیاکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در اجرای این طرح به نیت هر شهید یک سبد غذایی تهیه شده و میان نیازمندان زیرپوشش نهادهای خدماتی و حمایتی ونیز آسیب دیده‌های ناشی از کسب وکارهای کرونایی توزیع می‌شود.

وی افزود: در اجرای این طرح ۱۵ هزار بسته معیشتی به ارزش هر بسته ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزارتومانی و حدود ۸ هزار وعده غذای گرم تا پایان ماه مهر میان نیازمندان استان توزیع خواهد شد.

وی، هدف از اجرای این طرح را تکریم از مقام و جایگاه بالای شهدای مازندران و همچنین سردار جبهه مقاومت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی بیان کرد و گفت: طرح نذرواره سردار شهید "قاسم سلیمانی" با مشارکت مراکز نیکوکاری شهرستان‌ها، کمیته امداد امام خمینی، اوقاف و امور خیریه، گروه‌های خیریه مردمی و دیگر نهادهای اجرایی شهرستان‌ها برگزار می‌شود.

توزیع بیش از نیم میلیونی غذای گرم در مازندران

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) مازندران، همچنین به توزیع ۷۶۰ هزار وعده غذای گرم میان نیازمندان زیرپوشش این نهاد و دیگر افراد نیازمند در قالب طرح اطعام و احسان حسینی در ماه‌های محرم و صفر در سطح استان اشاره کرد و گفت: در این مدت همچنین بیش از ۲۱ هزار بسته غذایی به ارزش هر بسته ۳۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار تومان با کمک مراکز نیکوکاری، گروه‌های مردمی وکمک نیکوکاران استان تهیه و به نیازمندان اهدا شد.

حجت الاسلام علیشاه افزود: این طرح به علت برگزار نشدن مراسم‌های تجمعی عزاداری سالار شهیدان در ماه محرم و صفر و نیز تداوم وضعیت بیماری کرونا در استان با نیت‌های خیری که مردم استان برای برپایی واقامه عزای سیدالشهدا داشتند، به این امر اختصاص و به صورت پخت غذای گرم وتوزیع بسته‌های معیشتی میان نیازمندان انجام شد.

کمک ۶۷ میلیارد ریالی مردم استان به دانش آموزان نیازمند

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) مازندران همچنین به کمک ۶۷ میلیارد ریالی مردم نیکوکار استان از ۱۵ شهریور تاکنون در قالب طرح شور عاطفه‌ها در استان برای تهیه بسته‌های فرهنگی و آموزشی دانش آموزان و دانشجویان زیرپوشش این نهاد خبر داد و افزود: حدود ۱۲ هزار دانش آموز در استان زیرپوشش خدمات حمایتی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان هستند و به هرکدام ازآنها یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان سبد فرهنگی اهدا شده و در مرحله توزیع قرار دارند.

در مازندران بیش از ۸۳ هزار خانوار با جمعیت حدود ۱۴۰ هزارنفری زیرپوشش خدمات حمایتی ومستمری بگیر کمیته امداد امام خمینی (ره) استان هستند.