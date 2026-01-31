برگزاری بیش از ۵ هزار برنامه طی ایام دهه فجر در استان کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، حسین انجم شعاع، صبح شنبه در نشست خبری با اشاره به مردمی بودن انقلاب اسلامی گفت: مردم به‌ خاطر عزت، استقلال و اسلام انقلاب کردند.

وی بخشی از مشکلات اقتصادی کشور را به خاطر تحریم ها و محدودیت ها عنوان کرد و افزود: امسال یک دهه فجر متفاوت داریم که نمونه آن حضور حماسی و با شکوه مردم در راهپیمایی ٢٢ دی است.

انجم شعاع تصریح کرد: امسال تلاش شده به دلیل همزمانی ایام دهه فجر و روز نیمه شعبان یک فضای شاد در شهر کرمان با برگزاری جشن های باشکوه به وجود آوریم.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمان با بیان اینکه بیش از ۵ هزار برنامه در ایام دهه فجر در استان کرمان برگزار می شود گفت: ستاد دهه فجر استان کرمان با ۲۸ کمیته فعالیت خود را آغاز کرده که همه اقشار جامعه را در بر می گیرد.

انجم شعاع، افزود: امسال در تمامی مدارس، مساجد، هیت های مذهبی و ادارات و دستگاهای نظامی جشن پیروزی انقلاب اسلامی برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه شعار دهه فجر امسال «ایران مقتدر، ملت پیروز» است، افزود: محتوای این شعار در تمامی برنامه های دهه فجر در استان کرمان دیده شده است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمان برگزاری رژه موتوری از میدان پرواز فرودگاه تا گلزار شهدای کرمان در ساعت ٨:٣٠ دقیقه ١٢ بهمن ماه، نواختن زنگ انقلاب و برگزاری ویژه برنامه در مدارس سراسر استان در ساعت ٩:٣٣ دقیقه ١٢ بهمن، برگزاری برنامه محوری پیروزی انقلاب در ساعت ٩:٣٠ روز١٢ بهمن در مصلی امام علی(ع) شهر کرمان، برگزاری جشن های محلات در ٢۵ محله و ۴٧ مسجد شهر کرمان با مشارکت مردم، برگزاری جنگ شادی و نمایش در دو سانس در سالن کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان طی روزهای ١١ تا ٢١ بهمن، برگزاری جشن بزرگ نیمه شعبان و گذر انتظار در ١۵ بهمن در میدان ارگ کرمان، مراسم مهمانی لاله ها در گلزار شهدای سراسر استان کرمان در ١۶ بهمن، جشن بزرگ اصناف در تالار فرهنگ و هنر و نورافشانی ۴٧ نقطه شهر کرمان در شب نیمه شعبان را از جمله برنامه های ستاد دهه فجر در استان کرمان اعلام کرد.