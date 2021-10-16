۶۰ بیمار کرونایی در بیمارستان قدس پاوه بستری هستند

حشمت کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در روزهای اخیر موج کرونا دلتا در شهرستان پاوه به اوج خود رسیده و این در حالی است که سایر شهرستان‌های استان کرمانشاه از وضعیت قرمز عبور کرده‌اند اما شهرستان پاوه همچنان درگیر پیک پنجم کرونا است و بیش از ۶۰ نفر بیمار کرونایی در بیمارستان قدس پاوه بستری هستند.

وی افزود: رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و استفاده از ماسک و پرهیز از حضور در تجمعات و سفرهای تفریحی از سوی مردم در شهرستان پاوه نادیده گرفته می‌شود و با توجه به قدرت سرایت بالا ویروس کرونا روزانه افراد بیشتری به این ویروس مبتلا می‌شوند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان پاوه با اشاره به رعایت نشدن دستورالعمل‌های بهداشتی در مراسمات عروسی و جشن‌ها، و همچنین مکان‌هایی مانند دفاتر پیشخوان، نانوایی، مغازه‌های میوه و تره بار و وسایل حمل و نقل عمومی، تصریح کرد: با توجه به اینکه این اماکن پرتجمع هستند باید مسئولان ذیربط از جمله اتحادیه‌ها، تشکل‌ها و امور صنفی احساس مسئولیت کنند و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی را از آنان مطالبه کنند.

کریمی با بیان اینکه بهترین راه کنترل بیماری کرونا در کنار رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی واکسیناسیون است، گفت: بیش از ۵۶ هزار تزریق واکسن کرونا تاکنون در شهرستان پاوه انجام شده است که ۳۵ هزار و ۸۰۰ نفر نوبت اول و۲۰ هزار و ۱۳۰ نفر نوبت دوم هستند.

وی ادامه داد: بیش از ۷۰ درصد از گروه هدف بالای ۱۲ سال نوبت اول و بیش از ۴۴ درصد نوبت دوم واکسن کرونا را تزریق کرده و همچنین بیش از ۶۷ درصد دانش آموزان ۱۲ تا ۱۸ سال پاوه‌ای واکسن نوبت اول را دریافت کرده‌اند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان پاوه بیان کرد: ایمنی در برابر کرونا ۲ هفته بعد از تزریق دوم صورت می‌گیرد و از تمام کسانی که نوبت اول را دریافت کرده درخواست می‌کنیم در زمان مقرر برای تزریق نوبت دوم مراجعه کنند تا در برابر این ویروس منحوس ایمنی کافی پیدا کنند.

کریمی خاطر نشان کرد: کشورهای زیادی با انجام واکسیناسیون بیماری کرونا را کنترل کردند و شرط کنترل این بیماری را واکسیناسیون بیش از ۸۵ درصد جمعیت هدف است.

وی تاکید کرد: تمام کسانی که تاکنون واکسن کرونا را تزریق نکرده‌اند برای سلامت خود، خانواده و جامعه هر چه سریع‌تر به مراکز تجمیعی واکسیناسیون و سایر مراکز و خانه‌های بهداشت مراجعه کنند.