به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند ظهر امروز در حاشیه نشست ستاد ملی کرونا که به ریاست رئیس جمهور و به صورت ارتباط تصویری با استانداران برگزار شد؛ اظهار کرد: استان کرمانشاه از لحاظ رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی جز سه استان آخر کشور است و این هزینه‌های زیادی را برای استان در پی خواهد داشت.

وی افزود: تاکنون از جامعه هدف استان کرمانشاه ۶۸ درصد دوز اول و ۴۲ درصد دوز دوم را تزریق کردند که میانگین ۵۰ درصد است و اگر می‌خواهیم به یک جامعه ایمن برسیم این میزان میانگین باید به ۸۰ درصد برسد.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: با توجه به اینکه واکسن کرونا به اندازه کافی در استان کرمانشاه موجود هست ولی برخی افراد تمایل کمی برای واکسن زدن دارند.

بازوند بیان کرد: ممکن است ابهاماتی در فضای مجازی و دیگر جاها پیرامون واکسیناسیون مطرح شود که از رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه می‌خواهیم در قالب برگزاری میزگردهایی در صدا و سیما این ابهامات را برطرف کنند.

وی با اشاره به بازگشایی حضوری مدارس در آبان ماه، گفت: حدود ۵۷ درصد از دانش آموزان دوز اول را دریافت و باید دوز دوم را تزریق کنند تا برای برگزاری حضوری کلاس‌ها مشکلی نداشته باشد.

استاندار کرمانشاه عنوان کرد: همچنین استمهال وام‌های کارآفرینان حوزه صنعت گردشگری تا پایان سال تمدید شد و موضوع مالیات آنها نیز تا پایان آذرماه تمدید شد.

بازوند با اشاره به ساعات کاری ادارات، خاطر نشان کرد: رئیس سازمان امور استخدامی به زودی طی بخشنامه‌ای، وضعیت کار ادارات را مشخص خواهد کرد.