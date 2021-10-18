به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدعلی حسینی عصر دوشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان دیر در رابطه با آسیب‌های اجتماعی اظهار داشت: در هر جامعه‌ای ناهنجاری‌هایی وجود دارد اما اگر در قبال این ناهنجاری‌ها بی تفاوت باشیم، ضد ارزش‌ها به ارزش تبدیل می‌شود و بی حجابی و بدحجابی و اختلاط زن و مرد به ارزش تبدیل شده و کسی خریدار مسائل ارزشی نیست.

امام جمعه دیر با تاکید بر لزوم تبیین و روشنگری در خصوص آسیب‌های اجتماعی، افزود: در درجه اول با بیان مسائل دینی نسبت به ناهنجاری‌ها، جهاد تبیین و روشنگری کنیم.

وی با اشاره به لزوم رعایت قانون و شرع، ادامه داد: استفاده از مراکز تفریحی و گردشگری باید بر اساس چارچوب‌های مشخص باشد و دستگاه‌های متولی هم باید این چارچوب‌ها و قوانین را شفاف بیان کنند.

حسینی با اشاره به استفاده از شیوه اخلاقی در بحث تبیین، گفت: در همه عرصه‌ها به‌ویژه موضوع مهدویت باید تبیین و روشنگری کنیم.

وی با بیان اینکه امروز بیش از گذشته به وحدت نیاز داریم، اظهار کرد: دشمنانی که با خفت و خواری از افغانستان خارج شدند، اخیراً با آوردن داعش به این کشور و انفجار در اماکن مذهبی شیعه، به دنبال ایجاد اختلاف و جنگ بین شیعه و سنی هستند که با هوشیاری مردم این کشور توطئه دشمن خنثی شد.

امام جمعه دیر یادآور شد: نقاط مشترک زیادی بین شیعه و سنی وجود دارد که دیگر نیازی و راهی برای اختلاف نیست.

وی با اشاره به بحث حضوری شدن آموزش در مدارس، تاکید کرد: خانواده و اولیا دانش آموزان با مدارس و معلمان و آموزش و پرورش ارتباط تنگاتنگ و همکاری خوبی داشته باشند تا هم آموزش و پرورش دانش آموزان بهبود بخشیم و هم فرزندانمان به کرونا مبتلا نشوند.

حسینی افزود: امروز باید جوانانی چون شهیدان فهمیده، حججی و لندی و شهدای مدافع حرم، الگوی دانش آموزان باشند.

امام جمعه دیر یادآور شد: در بحث واکسیناسیون نیاز به کار فرهنگی و اقناع سازی جامعه است.

وی با تبریک هفته تربیت بدنی، تاکید کرد: ورزش همگانی باید بیشتر گسترش یابد و به فرهنگ تبدیل شود تا خیلی از بیماری‌های ناشی از بی تحرکی و کم تحرکی در جامعه نداشته باشیم.

روحیه مردم شهرستان دیر مذهبی است

معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی فرماندار شهرستان دیر با بیان اینکه نیاز افراد به تفریح و شادابی امری طبیعی است، گفت: دستگاه‌های فرهنگی در طول سال برنامه‌های مناسب برای ایجاد نشاط و شادابی در جامعه برگزار کنند.

مسعود تنگستانی افزود: روحیه مردم شهرستان دیر مذهبی است و اکثر افراد به ارزش‌های اسلامی پایبند هستند.

وی ادامه داد: فعالیت‌های گردشگری با رعایت اصول و چارچوب‌ها کمک خوبی به اقتصاد روستا و مردم منطقه خواهد بود.

این مسئول عنوان کرد: در مواجهه با ناهنجاری‌های اجتماعی با روش‌های نصیحت گونه و ارشادی ورود کنیم.

وی یادآور شد: امر به معروف و نهی از منکر شرایط خاصی دارد و باید به گونه‌ای اقدام شود که نتیجه عکس ندهد.

تنگستانی اضافه کرد: بازگشایی مدارس علاوه بر تقویت بعد آموزشی، موجب ایجاد روحیه نشاط و شادابی بین دانش آموزان می‌شود.

نظارت بر فعالیت‌های گردشگری

دبیر شورای فرهنگ عمومی و رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دیر گفت: تنگ خوش، تنگ هیخ، تنگ جونگ، آب گرم سورو، گنبد نمکی جاشک و جزایر سه گانه تهمادون، نخیلو و ام الگرم از جمله مکان‌های گردشگری شهرستان دیر هستند.

غلامرضا ناطقی پور تاکید کرد: فعالیت‌های گردشگری و حضور گردشگران باید با نظارت دستگاه‌های متولی و رعایت ضوابط و هنجارهای اجتماعی باشد.

۸۴ فوتی کرونا در دیر

مسئول روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر گفت: از ابتدای شیوع کرونا تاکنون ۸۴ مورد فوتی در شهرستان داشته‌ایم.

حسین ناظمیان پور افزود: همچنین ۱۱ هزار نمونه گیری انجام شده که ۳۴ درصد مبتلایان شناسایی شدند.

وی عنوان کرد: اگرچه اکنون در شرایط آبی کرونایی هستیم اما این وضعیت شکننده است و در کنار واکسیناسیون باید نکات بهداشتی را رعایت کنیم.

مسئول روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر ادامه داد: تاکنون ۷۳ درصد جامعه هدف در شهرستان دیر یک نوبت و ۵۵ درصد نیز دو نوبت واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: در بین افراد ۱۲ تا ۱۸ سال (دانش آموزان)، ۶۵ درصد نوبت اول و کمتر از یک درصد نوبت دوم واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند.

ناظمیان پور افزود: ۲۷ درصد جمعیت شهرستان دیر به دلایل مختلف تاکنون واکسیناسیون نشده‌اند که باید آنها را تشویق به واکسن زدن کنیم.