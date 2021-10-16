هفت شهرستان کرمانشاه در وضعیت زرد کرونایی/ رنگ بندی جدید اعلام شد

محمودرضا مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین اعلام وزارت بهداشت استان کرمانشاه دارای سه شهر با وضعیت قرمز کرونایی، هفت شهرستان در وضعیت نارنجی و چهار شهرستان در وضعیت زرد شیوع کرونا است.

وی افزود: شهرستان‌های پاوه، جوانرود و سرپل ذهاب در وضعیت قرمز شیوع ویروس کرونا قرار دارند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه با اشاره به هفت شهرستان زرد کرونایی استان، تصریح کرد: همچنین شهرستان‌های کرمانشاه، هرسین، سنقر و کلیایی، کنگاور، صحنه، اسلام آباد غرب و روانسر نیز در شرایط نارنجی شیوع ویروس کرونا قرار دارند.

مرادی با اشاره کاهش موارد بستری و سرپایی مبتلا به ویروس کرونا در گیلانغرب، خاطر نشان کرد: شهرستان‌های قصرشیرین، ثلاث باباجانی، گیلانغرب و دالاهو نیز در وضعیت زرد کرونایی هستند.

وی تاکید کرد: رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و استفاده از ماسک و همچنین پرهیز از حضور در تجمعات و تزریق به موقع واکسن کرونا به کنترل بیماری کرونا و آغاز موج جدید بسیار کمک می‌کند.