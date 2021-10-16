برنامه راهبردی ۵ ساله دانشگاه آزاد رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفدهمین جلسه شورای دانشگاه آزاد اسلامی صبح امروز به ریاست دکتر محمد مهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و با حضور معاونان، مدیران و رؤسای مراکز سازمان مرکزی و رؤسای دانشگاه آزاد اسلامی مراکز استان‌ها در سالن اجتماعات کتابخانه مرحوم دکتر حبیبی واحد علوم و تحقیقات آغاز به کار کرد.

در این مراسم از برنامه پنج ساله راهبردی - عملیاتی دانشگاه آزاد اسلامی شد.

بسته های کاری «ارتقای کیفیت و کارآمدی دوره های تحصیلی»، «ارتقای تربیت اخلاقی، معنوی و هویتی»، «توسعه فناوری، نوآوری و کارآفرینی»، «ارتقای پاسخگویی و قابلیت حل مساله»، «پیشرفت علمی مرجعیت ساز و تمدن آفرین»، «ارتقای جایگاه بین‌المللی و الهام‌بخشی»، «بهره‌وری و پایداری اقتصادی»، «دستیابی به سازمان یادگیرنده»، «تحول در فرهنگ سازمانی» و «فعالیت منسجم و هم افزای شبکه‌ای» از جمله اهداف دانشگاه در این سند به شمار می رود.

همچنین تبیین کارنامه فرهنگی واحدهای دانشگاهی و فرآیند صدور آن، تقدیر از واحدهای دانشگاهی با درجه عالی و خیلی خوب براساس کارنامه فرهنگی، تبیین نتایج کارنامه فرهنگی واحدهای دانشگاهی بر اساس وضعیت آنها و ارائه گزارش های اجمالی فعالیت کارگروه های استانی درخصوص مسائل و چالش های دانشگاه آزاد اسلامی استان ها از جمله موارد است که در دستور کار دومین روز هفدهمین اجلاس شورای دانشگاه آزاد اسلامی قرار دارد.

بحث و تبادل نظر در خصوص موضوع منابع انسانی، مسائل مرتبط با پذیرش دانشجو، توسعه رشته ها، موضوعات مرتبط با اعضای هیأت علمی و... نیز در دومین روز اجلاس با حضور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، معاونان و رؤسای مراکز سازمان مرکزی و رؤسای دانشگاه آزاد اسلامی مراکز استان‌ها مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

همچنین طهرانچی از نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی فناوری و دانش بنیان واحد علوم و تحقیقات که در حاشیه هفدهمین اجلاس شورای دانشگاه آزاد اسلامی برپا شده است، بازدید کرد.