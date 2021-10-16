به گزارش خبرنگار مهر، مستند کوتاه «من مرگ را زیسته‌ام» به کارگردانی محمدرضا عباسی چهارشنبه شب ۲۸ مهرماه ساعت ۲۰ از شبکه مستند پخش می‌شود. این مستند ۹ دقیقه و ۲۱ ثانیه‌ای، اولین تجربه کارگردانی محمدرضا عباسی به شمار می‌رود در این اثر مستندساز بیش از یک سال بعد از وقوع زلزله کرمانشاه دوباره به محل حادثه برمی‌گردد تا با بازماندگان گفتگو کند.

این کارگردان جوان که خود یکی از عکاسان شناخته شده حوزه خبر به شمار می‌رود، در اولین سفر خود به کرمانشاه که بلافاصله بعد از وقوع زلزله بود، عکس‌هایی را از این واقعه به ثبت رسانده که تعدادی از این عکس‌ها در مستند به کار رفته است.

عباسی درباره چگونگی ساخت این مستند در گفتگو با خبرنگار مهر توضیح داد: بعد از عکاسی از وقوع زلزله کرمانشاه و ثبت چهره برخی از زلزله‌زدگان، تصمیم گرفتم تا بعد از گذشت مدتی دوباره به کرمانشاه و سرپل ذهاب بروم تا بتوانم تصاویر جدیدی از افرادی که در آن برهه زمانی یکی از اعضای خانواده شان را از دست داده بودند داشته باشم، یکی از نکاتی که در این مستند می‌توان به آن اشاره کرد، این است که افرادی که جلوی دوربین من قرار گرفتند درست در محلی از آن‌ها تصویربرداری و عکاسی شده که جسد بی‌جان یکی از اعضای خانواده خود را بعد از وقوع زلزله از خاک بیرون کشیده‌اند.

وی بیان کرد: جلب رضایت بازماندگان برای حضور دوباره در محل مورد نظر بسیار سخت بود، اما در نهایت موفق به انجام این کار شدم.

عباسی درباره چگونگی تصویربرداری «من مرگ را زیسته‌ام» گفت: تمام تصاویر این مستند با دوربین وان دی ایکس مارک ۲ و با فرمت ۴k گرفته شده است.

از جمله عوامل این فیلم مستند عبارتند از کارگردان، نویسنده و تهیه کننده: محمدرضا عباسی، تصویربردار: محمدرضا عباسی، تدوین: علی رضانی، آهنگساز: علی قادی، خواننده: ساهورا و طراح پوستر: حیدر رضایی.