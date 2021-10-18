به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه مستند، مجموعه مستند «ایران از پس هزاره‌ها» به کارگردانی پژمان مظاهری‌پور از امشب دوشنبه ۲۶ مهر به آنتن تلویزیون می‌آید.

مظاهری‌پور با اشاره به سوژه این مجموعه گفت: مستند «ایران از پس هزاره‌ها» مجموعه‌ای بود که برای شبکه مستند سیما تولید شد. این مجموعه شامل ۸ قسمت مستند پرتره از باستان‌شناسان مطرح ایران است و در آن سراغ آدم‌های صاحب‌نامی رفتیم. افرادی که موفق شدیم ازشان مستند بسازیم سیدمنصور سیدسجادی، صادق ملک شهمیرزادی، یوسف مجیدزاده، میرعابدین کابلی، مهدی رهبر، عبدالمجید ارفعی، اسماعیل یغمایی و رجبعلی لباف خانیکی بودند. علاوه‌ بر این یک قسمت درباره کاوش‌شناسی‌های دره شهر به سرپرستی سیمین لک‌پور و یک قسمت‌ هم درباره کاوش‌های تپه زیویه در کردستان تولید کردیم.

وی افزود: در این مدت میرعابدین کابلی و صادق ملک شهمیرزادی مرحوم شدند و در این مجموعه یاد و خاطره آنان گرامی خواهد بود. بنابراین این ۲ قسمت تنها مستندهایی است که از این ۲ باستان‌شناس برجسته کشور ساخته شده است.

مظاهری‌پور با اشاره به خط اصلی روایت در «ایران از پس هزاره‌ها» گفت: این مستندها مربوط به زندگی این باستان‌شناسان است؛ اینکه کجا درس خواندند و با چه باستان‌شناسانی کار کردند؟ چه دستاوردها و چه تحقیقاتی را انجام دادند؟ چگونه به باستان‌شناسی علاقه‌مند شدند و ... به عبارت دیگر، ورود ما به فضای زندگی شخصی آنان به معنای ورود به حریم خصوصی و فعالیت‌های شخصی‌شان نیست. معمولا مستندهای پرتره به زندگی شخصی سوژه‌شان ورود کرده و فعالیت‌هایی نظیر غذا خوردن، خوابیدن و ... او را به تصویر می‌کشند که من با چنین روشی در ساخت فیلم مستند مخالفم. حریم شخصی افراد در فیلم باید حفظ شود حتی اگر با اجازه او صورت گیرد.

این کارگردان یادآور شد: در تولید این مجموعه مستند از مصاحبه و آرشیو استفاده کردیم. استفاده از تصاویر آرشیوی با توجه به اینکه آنان در نقاط مختلفی از کشور کار کردند و باید این زحمات آنان در قاب تصاویر بیان شود، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. با توجه به اینکه سال هاست در حوزه باستان‌شناسی کار می‌کنم از بسیاری از آنان تصاویری را داشتم. روایت‌هایمان شخصیت‌محور است و شیوه ساخت اثر نیز مستند گزارشی است. در هر قسمت، خود باستان‌شناس اطلاعات بکر پژوهشی در اختیار ما می‌گذاشت و در نتیجه پژوهشگران این مستند خود سوژه‌ها هستند.

«ایران از پس هزاره‌ها» در شبکه مستند تولید شده و از عوامل آن می توان به کارگردان و تصویربردار: پژمان مظاهری‌پور، تدوین: مریم حق‌پناه و آرش زاهدی اصل و گوینده گفتار متن: شهرام درخشان اشاره کرد.

مجموعه مستند «ایران از پس هزاره‌ها» از این هفته دوشنبه‌ها ساعت ۲۱ از شبکه مستند سیما پخش می‌شود و تکرار آن روز بعد ساعت ۱۰ خواهد بود.