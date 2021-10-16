علی زندی‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای استان البرز اظهار کرد: تردد وسایل نقلیه در محور کرج - چالوس مسیر جنوب به شمال تا اطلاع بعدی ممنوع است.

وی بیان کرد: ترافیک در محور کرج - چالوس در مسیر شمال به جنوب حدفاصل مرزن‌آباد تا مجلار و سرودار تا بیلقان سنگین گزارش شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز با بیان اینکه ترافیک سنگین در آزادراه تهران - کرج محدوده پل کلاک تصریح کرد: ترافیک در آزادراه کرج - قزوین حدفاصل پل فردیس تا مهرویلا سنگین است.

وی با اشاره به تردد روان در آزادراه تهران - شمال بیان کرد: دیگر محورهای استان بدون هرگونه مداخلات جوی هستند.

زندی‌فر با اشاره به ترافیک روان در مسیر رفت و برگشت بین آبیک و طالقان خاطرنشان کرد: در دیگر محورهای استان نیز ترافیک روان است.

وی متذکر شد: آزادراه تهران - شمال در قطعه یک، مسیر رفت و برگشت از ساعت ۱۲ ظهر امروز مورخ ۲۴ مهرماه تا ساعت ۲۴ روز سه‌شنبه مورخ ۲۷ مهر ماه به دلیل اجرای عملیات راهداری مسدود بوده و تردد از محور قدیم کرج - چالوس انجام می‌شود.