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۲۴ مهر ۱۴۰۰، ۲۱:۱۵

مدیرکل راهداری البرز:

جاده چالوس یک‌طرفه شد

جاده چالوس یک‌طرفه شد

کرج - مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز گفت: تردد وسایل نقلیه در محور کرج - چالوس مسیر جنوب به شمال تا اطلاع بعدی ممنوع است.

علی زندی‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای استان البرز اظهار کرد: تردد وسایل نقلیه در محور کرج - چالوس مسیر جنوب به شمال تا اطلاع بعدی ممنوع است.

وی بیان کرد: ترافیک در محور کرج - چالوس در مسیر شمال به جنوب حدفاصل مرزن‌آباد تا مجلار و سرودار تا بیلقان سنگین گزارش شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز با بیان اینکه ترافیک سنگین در آزادراه تهران - کرج محدوده پل کلاک تصریح کرد: ترافیک در آزادراه کرج - قزوین حدفاصل پل فردیس تا مهرویلا سنگین است.

وی با اشاره به تردد روان در آزادراه تهران - شمال بیان کرد: دیگر محورهای استان بدون هرگونه مداخلات جوی هستند.

زندی‌فر با اشاره به ترافیک روان در مسیر رفت و برگشت بین آبیک و طالقان خاطرنشان کرد: در دیگر محورهای استان نیز ترافیک روان است.

وی متذکر شد: آزادراه تهران - شمال در قطعه یک، مسیر رفت و برگشت از ساعت ۱۲ ظهر امروز مورخ ۲۴ مهرماه تا ساعت ۲۴ روز سه‌شنبه مورخ ۲۷ مهر ماه به دلیل اجرای عملیات راهداری مسدود بوده و تردد از محور قدیم کرج - چالوس انجام می‌شود.

کد مطلب 5329171

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    نظرات

    • سعید سام دلیری IR ۱۲:۲۱ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۸
      0 0
      پاسخ
      تکمیل جاده چالوس در کوتاهترین زمان بسیار ضروریست ، بودجه کافی و برنامه ریزی دقیق لازمه تا حداکثر شش ماهه تکمیل شود .

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