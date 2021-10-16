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۲۴ مهر ۱۴۰۰، ۲۲:۴۵

فرمانده انتظامی پردیس خبر داد؛

دستگیری ۷ نفر از اراذل واوباش سابقه دار در پردیس

دستگیری ۷ نفر از اراذل واوباش سابقه دار در پردیس

پردیس- فرمانده انتظامی پردیس از دستگیری ۷ نفر از اراذل و اوباش سابقه دار در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ بهزاد عبدیان، عصر شنبه در جمع خبرنگاران از دستگیری ۷ نفر از اراذل و اوباش سابقه دار در پردیس خبر داد و اظهار داشت: افرادی که در سطح جامعه اقدام به خودنمایی و عربده کشی می‌کنند باید منتظر برخورد جدی باشند.

عبدیان در خصوص دستگیری این اوباش بیان داشت: با توجه به اینکه امنیت شهروندان خط قرمز پلیس است پس از دریافت خبر نزاع در یکی از محله‌های پردیس موضوع در دستور کار قرار گرفت و مأموران به محل اعزام شدند.

فرمانده انتظامی پردیس گفت: در این حادثه تعدادی با سلاح سرد اقدام به ضرب و جرح کرده و از محل گریخته بودند که با اقدامات پلیسی محل شناسایی و متهمان دستگیر شدند.

وی عنوان داشت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند و در این خصوص از شهروندان می‌خواهیم در صورت مشاهده فعالیت این افراد مراتب را از طریق شماره ۱۱۰ به مرکز فوریت‌های پلیسی اطلاع دهند و مطمئن باشند پلیس این اجازه و فرصت را از اراذل و اوباش سلب خواهد کرد.

کد مطلب 5329188

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