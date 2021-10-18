اپلیکیشن جدید برای مدیریت فشار خون عرضه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، افرادی که فشار خون بالایی دارند می‌توانند از یک اپلیکیشن تلفن همراه برای کنترل آن و جلوگیری از به خطر افتادن سلامت خود استفاده کنند.

این برنامه به افراد امکان می‌دهد تا وضعیت فشار خون خود را به طور مرتب کنترل کنند و علاوه بر این می‌توان از هلوهارت برای اندازه‌گیری وزن، بررسی فعالیت فیزیکی و دریافت رهنمودهایی در زمینه مدیریت فشار خون استفاده کرد.

حدود نیمی از افراد بزرگسال در آمریکا با مشکل فشار خون دست به گریبان هستند، اما تنها شرایط یک چهارم این افراد تحت کنترل است و نتیجه این امر افزایش احتمال ابتلای افراد به بیماری‌هایی همچون سکته‌های قلبی و مغزی است.

برنامه یادشده به طور مستقیم اطلاعات مربوط به فشار خون را در دسترس کاربران قرار می‌دهد و به طور خودکار به کاربران استراتژی‌هایی را پیشنهاد می‌کند تا بتوانند از افزایش فشار خونشان جلوگیری کنند.

این استراتژی‌ها مبتنی بر تبعیت از رژیم‌های غذایی مناسب، انجام تمرینات ورزشی و غیره هستند.