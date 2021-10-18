رزمایش مشترک دریایی مسکو و پکن خاتمه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که روسیه و چین رزمایش سه روزه دریایی مشترک شان تحت عنوان «تعامل دریایی ۲۰۲۱» در دریای ژاپن را به اتمام رساندند.

وزارت خانه مذکور در این باره گفت: در مجموع و طی این رزمایش، نیروهای روسی و چینی بیش از ۲۰ تمرین مختلف نظامی انجام دادند.

طبق اعلام این وزارت خانه، رزمایش مذکور از ۱۴ اکتبر (۲۲ مهر) آغاز شده بود. کشتی‌های جنگی دو کشور در محدوده‌هایی از دریا، به عنوان بخشی از مراحل عملیاتی، ماموریت‌های دفاعی در برابر مین‌های دریایی را با آتش توپخانه تمرین کردند.

همچنین به عنوان بخشی از آموزش دفاع هوایی، کشتی‌ها با جنگنده‌های چند منظوره «سوخو ۳۰ اس ام» (Su-۳۰SM) نیروی هوایی روسیه و پدافند هوایی منطقه نظامی شرقی این کشور و بالگردهای نیروی دریایی ناوگان اقیانوس آرام مقابله کردند.

پیشتر روابط عمومی ناوگان نیروی دریایی روسیه در اقیانوس آرام با انتشار بیانیه‌ای رسمی در خصوص این رزمایش اعلام کرده بود که این مانور مشترک در دریای ژاپن از ۱۴ الی ۱۷ اکتبر برگزار خواهد شد.

گفته می‌شود ارتش روسیه در این مانور مشترک، از ناو ضد زیردریایی «پانتلِیف» و دو فروند مین روب دریایی «تسیدنژاپوف» و «گرومسکی» و همچنین کشتی‌های ویژه حمل موشک استفاده کرده است.