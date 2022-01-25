روسیه و چین در دریای عرب رزمایش مشترک دریایی برگزار کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، سرویس مطبوعاتی وزارت دفاع روسیه در بیانیه ای از برگزاری رزمایش مشترک با کشور چین در دریای عرب خبر داد.

در این بیانیه در این باره آمده است: رزمایش مشترک دریایی روسیه و چین با نام «دریای صلح-۲۰۲۲» در غرب دریای عرب برگزار شد.

سرویس مطبوعاتی وزارت دفاع روسیه در ادامه این بیانیه افزود: در این رزمایش، کشتی‌های روسی به همراه نیروی دریایی چین، مانورهای تاکتیکی و سازماندهی عملیات جستجو را بر روی یک کشتی باری توقیف شده فرضی انجام دادند که به عنوان نفتکش «بوریس بوتوما» مورد استفاده قرار می‌گرفت و ملوانان دو کشور آزادسازی کشتی توقیف شده فرضی را تمرین کردند.

سرویس مطبوعاتی وزارت دفاع روسی در پایان نیز افزود که پس از پایان رزمایش یاد شده، ناوهای جنگی ناوگان اقیانوس آرام نیروی دریایی روسیه طبق برنامه به انجام وظایف خود ادامه دادند.

پیشتر نیز وزارت دفاع روسیه از برگزاری رزمایش مشترک دریایی با حضور کشتی های جنگی از این کشور، ایران و چین در خلیج عمان خبر داده بود.

رزمایش یاد شده تحت عنوان «چیرو» (CHIRU) از تاریخ ۱۸ ژانویه (۲۸ دی ماه) در خلیج عمان شروع شد و و تا ۲۲ ژانویه (۲ بهمن) ادامه داشت که دومین رزمایش مشترک ایران، روسیه و چین در کمتر از ۳ سال گذشته است. این کشورها در دسامبر سال ۲۰۱۹ نیز رزمایش مشابهی را در اقیانوس هند با عنوان «کمربند امنیتی دریایی» برگزار کرده بودند.