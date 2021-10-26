روسیه در دریای سیاه شلیک موشکی انجام داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، دفتر مطبوعاتی ناوگان دریای سیاه نیروی دریایی روسیه امروز سه شنبه در بیانیه ای اعلام کرد که خدمه ناو جنگی ضد زیردریایی «سوزدلتس» (Suzdalets) و هواناو (هاورکرافت) موشک انداز «ساموم» (Samum) در طول رزمایش در دریای سیاه برای حفاظت از تاسیسات زیرساختی اقتصادی، شلیک آتشبار و موشک انجام دادند.

در ادامه این بیانیه آمده است خدمه ناو جنگی و هاورکرافت مذکور شلیک های آتشبار و موشکی خود را برضد اهداف دریایی و هوایی انجام دادند و حذف مین های دریایی شناور بر روی آب را با استفاده از آتشبار خودکار شلیک سریع تمرین کردند.

دفتر مذکور همچنین ذکر کرد که این رزمایش شامل گروهی از کشتی‌های جنگی ناوگان دریای سیاه است. نظامیان در حال تمرین دفاع از تاسیسات زیرساخت اقتصادی دریایی در دریای سیاه هستند.

همزمان با افزایش تحرکات نظامیان آمریکا و ناتو در دریای سیاه و بالا گرفتن تنش ها بین مسکو و واشنگتن بر سر حضور نظامی کشورهای غربی در حوزه دریای سیاه، روسیه اقدام به برگزاری رزمایش های متعدد دریایی در این منطقه نموده است.

چندی پیش نیز جنگنده های روسی بمب افکن های راهبردی ایالات متحده را بر فراز آب های دریای سیاه رهگیری کرده بودند.