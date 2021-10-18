سیدسلمان ذاکر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امسال هم متأسفانه بازار سیب صنعتی به یکی از مشکلات بخش کشاورزی استان تبدیل شده است، افزود: با وجود اعلام خرید تضمینی سیب صنعتی از سوی دولت همچنان سیب‌های صنعتی در جاده‌ها انباشت شده و در حال فاسد شدن هستند.

وی با تاکید بر اینکه دولت امسال اقدام به خرید تضمینی سیب صنعتی با قیمت یک هزار و ۴۶۰ تومان کرد اما این اقدام در حد مصوبه مانده و اجرایی نشد، اظهار کرد: هر چند هزینه‌های تولید سیب رقم بالایی از این میزان هست اما همین قیمت هم اجرایی نشد تا باغداران استان همچنان متضرر شوند.

ذاکر با اشاره به تذکر کتبی به وزیر جهاد کشاورزی در صحن مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: کمیسیون اصل ۹۰ وزیر جهاد کشاورزی را به دلیل سهل انگاری در عدم اجرای خرید تضمینی سیب صنعتی دعوت کرده است تا در این زمینه پیگیری‌های لازم صورت گیرد.

رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان غربی با بیان اینکه هم اکنون بیش از ۳۰۰ هزار تن سیب صنعتی استان در کنار جاده‌ها انباشت شده و با قیمت ناچیزی در حدود ۵۰۰ تا ۷۰۰ تومان خریداری می‌شود، ادامه داد: باید برای بازار سیب صنعتی استان چاره اندیشی شود.

ذاکر در خصوص عدم همکاری کارخانجات صنایع تبدیلی استان برای خرید سیب صنعتی گفت: به دلیل مشخص نبودن قیمت و عدم اجرای قیمت خرید تضمینی سیب کارخانجات تمایلی به خرید سیب صنعتی ندارند.

وی با بیان اینکه دلالان و واسطه‌ها در تعیین قیمت سیب صنعتی استان تعیین کننده شده‌اند، افزود: نبود نظارت بر خرید تضمینی سیب صنعتی و عدم برنامه ریزی اصولی مسئولان متأسفانه همانند سال‌های گذشته واسطه‌ها و دلالان سود باغداران را به جیب می‌زنند و باغداران استان متضرر شده‌اند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی هزینه‌های بالای تولید، افزایش هزینه‌های حمل و نقل، نبود ناوگان حمل و نقل را از مهمترین مشکلات بازار سیب صنعتی استان برشمرد و تاکید کرد: سیب‌های صنعتی تولیدی در استان با قیمت ۵۰۰ تومان خرید و فروش می‌شود و سیب‌ها همچنان در کنار جاده‌ها انباشت شده‌اند.

اظهارات نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در حالی صورت می‌گیرد که مسئولان جهاد کشاورزی از عدم همکاری کارخانجات صنایع تبدیلی استان برای خرید سیب صنعتی گلایه مند هستند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی معتقد است، صنایع تبدیلی و کارخانه‌های استان در زمینه عدم خرید سیب صنعتی با یکدیگر متحد شده‌اند و ترجیح می‌دهند سیب صنعتی و غیر بهداشتی را از دلالان خرید کنند تا متنفع شوند و این به ضرر کشاورزان است.

در کنار انتقادات نماینده مردم ارومیه و رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان از وضعیت بازار سیب صنعتی اما مدیر تعاون روستایی استان می‌گوید، از چهارم مهرماه سال جاری دولت اقدام به خرید سیب صنعتی از باغداران استان کرده است که روند مطلوبی دارد.

شهریار حیدری با بیان اینکه در ۹ شهرستان حدود ۶ هزار تن سیب صنعتی توسط کارخانه‌ها و صنایع تبدیلی خریداری شده و ۱۲ هزار تن نیز در مراکز خرید دولتی موجود است که به تدریج به کارخانه‌های داخل و خارج استان ارسال می‌شود، می‌گوید، خرید تضمینی سیب صنعتی در راستای حمایت از باغداران استان و همچنین به منظور جلوگیری از فساد و ضایعات سیب‌های تولیدی، افت قیمت‌ها و جلوگیری از واسطه گری و حمایت از تولید، در ۴۰ مرکز خرید در سراسر استان ادامه دارد.

آذربایجان غربی با تولید سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن سیب درختی رتبه نخست تولید سیب کشور را داراست که ۳۰ درصد آن به سیب صنعتی تبدیل می‌شود.