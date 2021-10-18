به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، چند سالی است که بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، نهاد حمایتی با نام «مرکز رشد واحدهای فناور بازی‌سازی» را برای حمایت از بازی‌سازان مستقل در کشور تأسیس کرده‌است.

در راستای این حمایت‌ها، انستیتو ملی بازی‌سازی، طی فراخوانی اعلام کرده است که افراد و تیم‌های علاقه‌مند و توانمند را در زمینه بازی‌سازی به‌منظور توسعه این مرکز و اتصال تیم‌های مستعد به صنعت بازی‌، در این مرکز جذب می‌کند.

این فراخوان باهدف توسعه مرکز رشد بازی‌سازی، توانمندسازی بازی‌سازان و نیز پیوند تیم‌های بااستعداد و ماهر به صنعت بازی، منتشر شده است.

در این فراخوان تلاش می‌شود با نگاهی جدید نسبت به جذب بازی‌سازان، شرایط شرکت داوطلبان از سراسر کشور در مرکز رشد بازی‌سازی فراهم شود.

مهم‌ترین خدمات حمایتی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای از تیم‌های بازی‌ساز عبارت‌اند از:

۱. اختصاص فضای کار رایگان به تیم‌های بازی‌سازی

۲. حمایت‌های زیرساختی نظیر اینترنت، کامپیوتر، نرم‌افزارهای موردنیاز و...

۳. حمایت‌های دریافت غرفه در نمایشگاه‌های برگزار شده توسط بنیاد یا سایر رویدادهای مرتبط با صنعت بازی‌سازی مورد تأیید مرکز رشد

۴. خدمات منتورینگ تخصصی هفتگی در راستای تولید بهینه بازی

۵. امکان ارتباط با سرمایه‌گذاران تخصصی حوزه بازی‌سازی و معرفی بازی‌های تولید شده به این شبکه

۶. ایجاد شرایط دریافت پروژه‌های اقتصادی از فعالان صنعت بازی جهت واگذاری به تیم‌های فن‌آور مستقر در مرکز رشد

۷. راهنمایی در خصوص تأسیس شرکت به واحدهای فن‌آور مستقر در مرکز و ورود این شرکت‌ها به اکوسیستم‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های خلاق

۸. تسهیلات معرفی واحدهای فن‌آور به خدمات ساختار «همگرا»

۹. امکان تأسیس مؤسسات فرهنگی از سوی واحدهای فن‌آور مستقر در مرکز در صورت احراز شرایط موردنیاز

افراد متخصص و توانمند می‌توانند به‌صورت انفرادی درخواست خود را برای حضور در مرکز رشد ارسال کنند.

این افراد با تکمیل اطلاعات فردی و ارسال رزومه به پست الکترونیک قید شده در فرم درخواست استقرار، پس از مذاکره و ارزیابی هسته مرکزی منتورینگ، عضو یکی از این تیم‌ها خواهند شد.

در ادامه تیم‌های پذیرفته شده از منتورینگ فنی، هنری، طراحی، مدیریت محصول و تبلیغات برخوردار می‌شوند.

فرایند جذب تیم تا مرحله پسا رشد در تصویر زیر نمایش داده شده است:

لازم به ذکر است که محل استقرار تیم‌های پذیرفته شده مرکز رشد بازی‌سازی، در ساختمان بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، طبقه اول، انستیتو ملی بازی‌سازی بوده، اما علاوه بر این، تا پایان پاندمی کرونا، تیم‌های پذیرفته شده از امکان همکاری، فعالیت و منتورینگ مجازی برخوردار خواهند بود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ارسال کاربرگ درخواست، به اینجا مراجعه کنید؛ همچنین برای آگاهی بیشتر از جزئیات مربوط به مرکز رشد بازی‌سازی، می‌توانید اینجا را مطالعه کنید.