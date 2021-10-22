مسئولان معضل بزرگ تصادفات جاده ای جاجرود را رفع کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حسین حسینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته پردیس با اشاره به اینکه یکی از مسائلی که اخیراً افزایش پیدا کرده و مرتب در خبرها و فضای مجازی مردم مشاهده می‌کنند و بر ناراحتی مردم افزوده می‌شود به خاطر تلفات جانی و مالی، بحث تصادفات جاده جاجرود است اظهار داشت: مسئولین مربوطه چرا فکر اساسی برای این محور که حادثه خیز است نمی‌کنند.

حسینی با تاکید بر مقابله با فساد و مفسدان افزود: مبارزه با فساد در رویش و پویایی اقتصاد نقش مهمی دارد لذا قوه قضائیه مبارزه با فساد را در اولویت کار خود قرار داده و اهتمام ویژه ای ورزیده است که این اهتمام باید از سه ویژگی تداوم و تعمیق و گسترش برخوردار باشد تا مردم طعم عدالت انقلابی را بیش از پیش بچشند، لذا مجلس باید با تصویب و اصلاح قوانین دست دولت و قوه قضائیه را در مبارزه با فساد و جلوگیری از آن باز بگذارد و دولت و مدیران مؤمن و انقلابی اجرایی هم باید با دقت و نظارت با بروز فساد و قدرت‌یابیِ فاسدان مقابله کنند و در هم‌افزایی با هم به‌کمک قوه قضائیه بشتابند.

امام جمعه پردیس با بیان اینکه استکبار جهانی با کفتارهای داعشی خود به دنبال تشدید تنش‌های مذهبی است گفت: آمریکا و رژیم صهیونیستی برای بی ثبات سازی افغانستان گسل‌های قومی و مذهبی را فعال کرده تا طالبان را در یک جنگ داخلی درگیر کند تا نتواند دولتی که به مردم افغانستان و پیشرفت این کشور کمک کند تشکیل بدهد و این مأموریت را برعهده کفتارهای داعشی خود که برای همین منظور تربیت کرده است گذاشته است و از طرفی با تهدید داعش می‌خواهد کشورهای اطراف افغانستان ازجمله ایران، چین و روسیه را مشغول تهدید خطرناک تروریستی داعش در مرزها بکند و همچنین اینها را مهار بکند که اگر موفق بشود مزایای فراوانی را به دست خواهد آورد.

وی عنوان داشت: برای پیروزی در برابر این کفتارها و اربابان استکباری آنها باید مردم و دولتهای این کشورها بصیرت و مقاومت و اتحاد خود را بالا ببرند تا همانطور که سردار دل‌ها حاج قاسم سلیمانی بینی این کفتارها را به خاک مالید، جان مختصری که در بدن نحس آنها باقی مانده را نیز با مقاومت و بصیرت از آنها گرفته بشود.