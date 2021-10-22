حرکت های امیدبخشی در سطح کشور ایجاد شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن دهشیری در خطبه‌های عبادی - سیاسی نمازجمعه این هفته اردستان، اظهار داشت: سفرهای استانی رئیس جمهور حرکت‌های امید بخشی را در سطح کشور ایجاد کرده است چرا که رئیس جمهور در این سفرها از نزدیک مشکلات مردم را جویا می‌شود و دستور رفع آنها را می‌دهد.

وی با اشاره به گرانی مرغ افزود: افزایش قیمت مرغ، گرانی تخم‌مرغ را نیز به دنبال می‌آورد و پول آن نیز به جیب دلالان و سودجویان می‌رود به همین سبب رئیس جمهور به سه وزیر برای تنظیم قیمت و ثبات بازار دستور داد تا نگرانی‌های مردم برطرف شود.

امام جمعه اردستان خاطرنشان کرد: مبارزه با فساد و محاکمه کسانی که میلیاردها دلار ثروت‌های ملی را از بین بردند نیز از جمله حرکت‌های امیدبخش در کشور است.

حجت الاسلام دهشیری تصریح کرد: جنب و جوش دشمنان قسم‌خورده نظام همچنان به چشم می‌خورد و سعی می‌کنند در افغانستان با بمباران در برخی شهرهای آن و کشتن شیعیان، آشوب ایجاد کنند.

وی ادامه داد: دشمنان در لبنان در حال ایجاد جنگ و تفرقه‌ای بین شیعه و سنی بودند که خوشبختانه ناامید شدند همچنین در تلاش هستند تا سوریه را دوباره در ناامنی و آشوب قرار دهند که می‌طلبد مسئولان کشورها و نظام ما به گوش باشند.

امام جمعه اردستان ضمن تشکر از شهردار و شورای شهر سابق، تاکید کرد: شهردار جدید با توکل به خدا و به قصد خدمت به مردم وارد این عرصه شود که اگر اینگونه نباشد، موفق نخواهد شد.

حجت الاسلام دهشیری یادآور شد: شهردار باید دارای برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت باشد همچنین باید از مشورت و همفکری با اعضای شورا استفاده کند تا بتواند کار خود را به خوبی انجام دهد.

وی خاطرنشان کرد: نباید از پشت اتاق شیشه‌ای مشکلات را حل کرد بنابراین شهردار موفق باید پشت میزنشینی را رها کند، مرد میدان باشد و از نزدیک مشکلات مردم را ببینید، درک کند و به فکر حل آن باشد.

امام جمعه اردستان تصریح کرد: شهردار علاوه بر کارهای عمرانی، از کارهای فرهنگی نیز نباید غافل باشد، فراهم کردن تابلوهای فرهنگی، ولادت‌ها، شهادت و … هم انجام شود.