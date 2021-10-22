متعهد به سیاست چین واحد، تایوان را برای دفاع از خود یاری می کنیم!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «لوید آستین» وزیر دفاع آمریکا در کنفرانس خبری در مقر ناتو بر تعهد واشنگتن به سیاست چین واحد تاکید کرد اما در عین حال افزود که ایالات متحده به تایوان برای دفاع از خود کمک خواهد کرد.

آستین در این رابطه گفت: ما متعهد به سیاست چین واحد باقی می‌مانیم. همانطور که در چندین دولت انجام داده‌ایم، به کمک تایوان با منابع و قابلیت‌هایی که برای دفاع از خود نیاز دارد، ادامه خواهیم داد.

وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره واکنش واشنگتن به حمله احتمالی چین به تایوان، گفت که وی «درگیر فرضیات نخواهد شد».

پیشتر و در همین رابطه «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا طی اظهاراتی مداخله جویانه اعلام کرده بود که آمریکا برای دفاع از تایوان اقدام خواهد کرد و تعهدی برای دفاع از این جزیره که چین آن را قلمروی خود می داند، دارد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا آمریکا به دفاع از تایوان خواهد پرداخت یا خیر، گفت: بله، ما برای انجام این کار متهعد هستیم.

بایدن در ادامه و با اشاره به قدرت نظامی واشنگتن، گفت: چین، روسیه و بقیه دنیا می دانند که ما قوی ترین قدرت نظامی در تاریخ جهان هستیم.

رئیس جمهور آمریکا در پایان اظهارات مداخله جویانه اش افزود: من خواهان جنگی سرد با چین نیستم. فقط می خواهم که چین بفهمد که ما تصمیم نداریم عقب بنشینیم و دیدگاه هایمان را تغییر دهیم.

وزارت خارجه چین نیز امروز جمعه از آمریکا خواست تا از ارسال هرگونه سیگنال اشتباه به طرفداران جدایی طلبی در تایوان خودداری کند.

«وانگ ونبین» سخنگوی وزارت خارجه چین در نشست خبری روزانه خود در پکن در همین رابطه اعلام کرد که چین در مورد منافع اصلی خود جایگاهی برای امتیاز دادن قائل نیست.

دولت های غربی و در راس آنها آمریکا در راستای سیاست یاد شده برای به چالش کشیدن قدرت چین، در حال آتش افروزی در این منطقه هستند و به ویژه نوک پیکان تفرقه افکنی خود را به سوی تایوان و هنگ کنگ که خط قرمز های چین محسوب می شوند، نشانه رفته اند.

پکن بر اساس سیاست چین واحد، جزیره تایوان را بخشی از قلمروی خود می داند و توسل به نیروی نظامی برای اتحاد چین و تایوان را رد نکرده است.