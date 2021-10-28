سای اینگ-ون تایید کرد که نظامیان آمریکایی در تایوان هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، «سای اینگ-ون» رئیس جمهور تایوان در مصاحبه ای با شبکه «سی ان ان» با اذعان به حضور نیروهای ایالات متحده در این جزیره گفت که تعدادی از نظامیان آمریکایی در آنجا جهت آموزش نظامیان تایوانی حضور دارند.

سای در ادامه گفت: ما طیف وسیعی از همکاری با آمریکا با هدف افزایش قابلیت دفاعی مان داریم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر رقم دقیق نظامیان آمریکایی حاضر در این جزیره فقط به این نکته بسنده کرد که تعداد آنها «آنقدری که مردم گمان می کنند نیست».

«چیو کو-چنگ» وزیر دفاع تایوان نیز در پاسخ به خبرنگاران درباره اظهارات رئیس جمهور تایوان گفت که تعاملات نظامی بین تایوان و آمریکا «بسیار زیاد و مکرر» است و برای مدت زمان زیادی ادامه یافته است.

وی ادامه داد: در بین این داد و ستدها، هر موضوعی می تواند مورد بحث قرار گیرد.

چیو با این حال افزود که سای نگفته است که نیروهای ایالات متحده به طور دائم در تایوان مستقر هستند.

وی ادامه داد: هیچ گونه ارتباطی بین تبادل پرسنل و استقرار نیروها وجود ندارد.

اظهارات رئیس جمهور و وزیر دفاع تایوان و اذعان آنها به حضور نظامیان آمریکا در این جزیره در حالی صورت می گیرد که «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا شامگاه چهارشنبه به وقت واشنگتن در اجلاس مجازی «آ سه آن» خطاب به به کشورهای جنوب شرق آسیا ادعا کرد که واشنگتن در دفاع از آزادی ناوبری در دریاها و دموکراسی در کنار آنها خواهد بود.

بایدن ادامه داد که آمریکا تعهدی «استوار» به تایوان دارد و به شدت نگران اقدامات قهری چین است.

تایوان خود را دولتی مستقل می‌داند، اما چین از تایوان به عنوان یک استان جدا شده از خود یاد می‌کند و توسل به نیروی نظامی برای اتحاد خود و این جزیره را رد نکرده است.

تعدادی از متحدان غربی تایوان اخیرا از نمایش آشکار قدرت نظامی چین ابراز نگرانی کرده‌اند. با این حال جو بایدن گفته است که با «شی جینپینگ» همتای چینی‌اش موافقت کرده است که به توافق تایوان پایبند باشد.

آمریکا هیچ ارتباط رسمی با تایوان ندارد اما قانونی دارد که طبق آن، وسایل دفاع از خود را در اختیار این جزیره قرار می‌دهد.