بایدن: از تایوان دفاع خواهیم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا طی اظهاراتی مداخله جویانه اعلام کرد که آمریکا برای دفاع از تایوان اقدام خواهد کرد و تعهدی برای دفاع از این جزیره که چین آن را قلمروی خود می داند، دارد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا آمریکا به دفاع از تایوان خواهد پرداخت یا خیر، گفت: بله، ما برای انجام این کار متهعد هستیم.

بایدن در ادامه و با اشاره به قدرت نظامی واشنگتن، گفت: چین، روسیه و بقیه دنیا می دانند که ما قوی ترین قدرت نظامی در تاریخ جهان هستیم.

وی ادامه داد: آنچه شما باید نگران آن باشید این است که آیا آنها تصمیم دارند به فعالیت هایی بپردازند که آنها را در موقعیتی قرار دهد که ممکن است مرتکب اشتباهی جدی شوند یا خیر.

رئیس جمهور آمریکا در پایان اظهارات مداخله جویانه اش افزود: من خواهان جنگی سرد با چین نیستم. فقط می خواهم که چین بفهمد که ما تصمیم نداریم عقب بنشینیم و دیدگاه هایمان را تغییر دهیم.

اظهارات فوق در حالی مطرح می شود که تایوان اخیرا و همراستا با سیاست های «ایندوپاسیفیک» آمریکا، جدایی طلبی را پیشه خود کرده است که همین مسئله باعث خشم پکن و قدرت نمایی نظامی اش در آسمان و دریای این جزیره شده است.

دولت های غربی و در راس آنها آمریکا در راستای سیاست یاد شده برای به چالش کشیدن قدرت چین، در حال آتش افروزی در این منطقه هستند و به ویژه نوک پیکان تفرقه افکنی خود را به سوی تایوان و هنگ کنگ که خط قرمز های چین محسوب می شوند، نشانه رفته اند.

«شی جینپینگ» رئیس جمهور چین اخیرا طی یک سخنرانی اعلام کرد که اتحاد کامل کشور چین محقق خواهد شد و تجزیه طلبان روسیاه خواهند شد.

پکن بر اساس سیاست چین واحد، جزیره تایوان را بخشی از قلمروی خود می داند و توسل به نیروی نظامی برای اتحاد چین و تایوان را رد نکرده است.