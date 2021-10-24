بخشی از اقدامات کاهش آلودگی هوا در اختیار اصفهان نیست

به گزارش خبرنگار مهر، برپایه آمار اداره کل حفاظت محیط‌زیست اصفهان، این کلانشهر ابتدای سال جاری تا پایان ماه مهر بدون یک روز هوای پاک، ۱۴۴ روز قابل قبول و ۷۳ روز ناسالم تجربه کرد. این آمار درحالی است که شاخص هوای اصفهان براساس رصدهای روزانه و ساعتی در هشت ماه گذشته همواره در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و یا ناسالم برای عموم بوده است.

بنا به گفته بابک صادقیان رئیس اداره امور آزمایشگاه‌های حفاظت محیطزیست استان تعداد روزهای ناسالم اصفهان از ابتدای سال تاکنون نسبت به مشابه سال ۱۳۹۹، ۷۴ درصد افزایش یافته است.

در همین پیوند منصور شیشه فروش مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شش ماهه ابتدایی امسال به علت شرایط کم بارشی که از مهر سال گذشته تا مهر امسال در یک سال زراعی حاکم بود، ۴۰ درصد کاهش بارندگی داشتیم و این درحالی بود که بارندگی‌های پاییز، زمستان و بهار گذشته نیز تبدیل به روانآب نشد و در بسیاری از روزها دما بین ۲ تا سه درجه سانتیگراد افزایش یافته بود.

کاهش آلودگی هوای اصفهان نیازمند توجه ویژه ملی

وی با بیان اینکه بخشی از آلودگی به موقعیت و توپوگرافی اصفهان بستگی دارد و از نواحی شمال و شرق (سگزی) تحت تأثیر کانون‌های بحران فرسایش بادی است، ادامه داد: هم مرز بودن با اصفهان با چهار استان سمنان، یزد، قم و خراسان جنوبی که کانون‌های بحرانی فرسایشی دارند و کشت نشدن ۱۰۰ هزار هکتار از اراضی استان به علت خشکی زاینده رود و کم بارشی که کانون‌های گردوخاک داخلی را ایجاد کرد و وزش باد و خیزش گرد و غبار سبب شد هوای اصفهان حدود دو ماه از سال جاری آلوده باشد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در پاسخ به اینکه دستگاه‌های اجرایی استان در یک سال گذشته در زمینه کاهش آلودگی هوا چه اقداماتی در راستای وظایف قانون هوای پاک داشته‌اند، ابراز داشت: بخشی از اقدامات در زمینه کاهش آلودگی هوای اصفهان در اختیار استان نیست و وابسته به کشور است، مانند نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی که کشور باید اعتباراتی را در اختیار شهرداری‌ها قرار دهد و یا برای تشدید گشت و نظارت بر واحدهای آلاینده، با توجه به اینکه اصفهان بیش از ۱۰ هزار واحد صنعتی ثبت شده دارد، سازمان حفاظت محیط زیست کشور باید اعتبارات محیط‌زیست استان را افزایش دهد.

شیشه فروش با بیان اینکه مسائل خشکی رودخانه زاینده‌رود با آلودگی هوا، افزایش کانون‌های گردوغبار و تشدید فرونشست زمین در اصفهان گره خورده است، گفت: وزارت نیرو با برنامه‌ریزی و اجرای مصوبات شورای عالی آب، رودخانه و حوضه زاینده رود را احیا کند زیرا جاری بودن آب به تعدیل هوای این خطه کمک کرده و از افزایش مخاطرات زیست محیطی و کانون‌های گرد و غبار جلوگیری می‌کند.

وی با اشاره به اینکه دستگاه‌های استان تلاش کردند اما کاهش آلودگی هوای اصفهان نیاز به توجه ویژه ملی و دستگاه‌های اجرایی کشور دارد، خاطرنشان کرد: کارگروه کاهش انتشار آلایندگی منابع ثابت با محوریت سازمان صنعت، معدن و تجارت و کارگروه حمل و نقل با محوریت شهرداری اصفهان و نظارت محیط زیست تشکیل شده که هر دو اجرای مفاد و وظایف قانون هوای پاک در دستگاه‌های اجرایی را پیگیری می‌کنند و امید است برنامه‌ریزی‌ها و دستورالعمل‌هایی که ابلاغ شده، به کاهش اثرات آلایندگی هوا شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به اینکه پاییز امسال نیز کاهش فعالیت سامانه‌های جوی را شاهد خواهیم بود، اضافه کرد: افزایش سکون هوا، نفوذ توده هوای سرد و وقوع وارونگی دما (این ورژن) از نیمه دوم آبان ماه شرایط تشدید غلظت آلاینده‌ها را در کشور و اصفهان فراهم می‌کند.

شیشه فروش با اشاره به شناسایی ۴۰۰ واحد آلاینده در اطراف شهر اصفهان، ادامه داد: طبق آمار محیط‌زیست استان امسال تاکنون ۳۰ واحد آلاینده اخطار گرفتند که این‌ها در صورت کاهش ندادن آلایندگی در زمان تشدید آلودگی با حکم پلمب شده و با آنها برخورد قانونی خواهد شد.

وی افزود: اداره محیط زیست مکلف شد که همه واحدهای صنعتی، عملیاتی، تولیدی، خدمات عمومی، معدنی و کارگاه‌هایی را که آلودگی آنها بیش از حد مجاز است، اعلام و جریمه کند.

تاکید استان استفاده نکردن از سوخت مازوت است

شیشه فروش با تاکید بر اینکه در شعاع ۵۰ کیلومتری شهر اصفهان سوخت مازوت (نفت کوره) استفاده نمی‌شود، ابراز داشت: سال گذشته نیز این امر پیگیری شد و بنا به اعلام محیط زیست، در شعاع ۵۰ کیلومتری تاکنون مازوت استفاده نشده است ضمن اینکه مجدد تاکید شد با توجه به شرایط اصفهان از نظر توپوگرافی خاص و همجواری با صنایع، استفاده از سوخت مازوت آلودگی را تشدید می‌کند و نیروگاه‌ها مازوت استفاده نکنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان اظهار داشت: تاکید استان این است که با توجه به شرایط آلودگی اصفهان، مصرف مازوت بار آلایندگی را بیشتر خواهد کرد و البته گزارشی مبنی بر استفاده از مازوت در نیروگاه‌ها از محیط زیست نداشتیم زیرا نظارت بر واحدهای آلاینده با محیط زیست است اما دستورالعمل‌های مصرف بهینه گاز را ابلاغ کردیم که واحدهای نیروگاهی و سیمان و صنایع بزرگ سیستم‌ها را بهینه‌سازی کنند حتی اورهال را به زمانی موکول کنند که مصرف انرژی کمتری داشته باشند.

استفاده از سوخت دوم در صنایع مستقر در خارج از شعاع ۵۰ کیلومتر

وی در عین حال به دستورالعمل استفاده از سوخت دوم در واحدهای صنعتی مستقر در خارج از شعاع ۵۰ کیلومتری اصفهان در زمان‌های خاص اشاره کرد و گفت: قرار است اختیار کامل به شرکت گاز استان برای اعمال محدودیت مصرف براساس آلودگی هوا داده شود.

شیشه فروش افزود: در راستای ماده ۴۶ اصلاح الگوی مصرف گاز مقرر شد که واحدهای صنعتی بزرگ مانند نیروگاه‌ها، پالایشگاه و سایر واحدهای صنعتی آلاینده بزرگ نسبت به کارگیری سامانه‌های بازیافت انرژی از جمله توربین‌های انبساط گازی اقدام کنند ضمن اینکه معاینه فنی موتورخانه‌ها، اصلاح و بازسازی و ایمن سازی شبکه‌های برق و گاز با هدف کاهش هدررفت انرژی در تمام واحدهای صنفی استان از طریق اتحادیه و شرکت‌های توزیع برق و گاز، اماکن مذهبی و فرهنگی دنبال می‌شود.‌

موتورخانه‌های ۷۰ دستگاه اجرایی استانداردسازی شد

وی با بیان اینکه کاهش ۲۵ درصدی مصرف گاز از سه ماه پیش به ادارات ابلاغ شده است، ادامه داد: تمام واحدهای مسکونی، تجاری و اداری موظف هستند با همکاری شرکت گاز نسبت به استانداردسازی موتورخانه‌ها اقدام کنند که شامل تسهیلات ویژه خواهد بود، تاکنون ۷۰ دستگاه اجرایی اقدام کردند و مابقی با نظارت محیط زیست و شرکت پخش گاز پیگیری می‌شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه این استان قرار است ۲۰۰۰ مگاوات نیروگاه داشته باشد، خاطرنشان کرد: بخشی از برق مورد نیاز باید از انرژی‌های پاک تأمین شود که در این زمینه گسترش پنل‌های خورشیدی و انرژی باد در اصفهان در دستور کار شرکت برق استان است.‌

بلند مرتبه سازی مانع جریان‌های جوی در شهر اصفهان است

شیشه فروش با بیان اینکه بلند مرتبه سازی مانع جریان‌های جوی و باد در شهر اصفهان است، اضافه کرد: اداره راه و شهرسازی طبق قانون هوای پاک باید در طرح‌های جامع، تفضیلی و طرح‌های هادی روستایی مطالعات زیست محیطی و شرایط اقلیمی را انجام دهد و مسائل زیست محیطی در مبلمان شهری مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه با هدف کنترل کانون‌های گرد وغبار امسال در ۱۰ هزار هکتار از مناطق استان عملیات مقابله با بیابان زایی، نهال‌کاری، ایجاد بادشکن زنده و آبخیزداری اجرا می‌شود، اضافه کرد: ساماندهی و گازسوز کردن کوره‌ها و معادنی که در آلایندگی نقش دارند و همچنین افزایش مراکز معاینه فنی توسط اداره راهداری و شهرداری از دیگر برنامه‌ها در زمینه کاهش الودگی هوا است.

شیشه فروش، جایگزینی موتورسیکلت‌های برقی، خروج ناوگان فرسوده و نوسازی اتوبوس‌ها و تاکسی‌ها، تکمیل رینگ سوم را از دیگر وظایف شهرداری اصفهان برای کاهش الودگی هوا برشمرد و گفت: گازسوز کردن ۱۶ هزار خودرو دولتی و همچنین تکمیل مطالعات پایانه‌های مسافربری کاوه، صفه و زاینده رود با پیش بینی پارکینگ‌های حاشیه‌ای و تسریع در فرآیند انتقال پایانه امیرکبیر از دیگر برنامه‌ها در دستور کار استان است.