داریوش گلعلیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پیش‌بینی‌های هواشناسی مبنی بر پایداری شرایط جوی اظهار کرد: با توجه به احتمال افت کیفیت هوا در روزهای آینده، مجموعه‌ای از تصمیمات و اقدامات برای کاهش آسیب به سلامت مردم و جلوگیری از تشدید شرایط در حال بررسی است و درباره اجرای آن‌ها طی روز آینده تصمیم‌گیری خواهد شد.

وی تأکید کرد: تعطیلی مدارس هیچ‌گاه راهکار مؤثری برای مدیریت آلودگی نبوده و باید به جای اقدامات مقطعی، به سراغ کنترل ریشه‌های تولید آلودگی رفت.

گاز واحدهای آلاینده محدود می‌شود؛ اولویت با تأمین سوخت نیروگاه‌ها

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان با اشاره به محدودیت‌های احتمالی در مصرف گاز گفت: در صورت صدور هشدار نارنجی از سوی هواشناسی، کارگروه مدیریت آلودگی هوا تشکیل خواهد شد و محدودیت‌هایی برای مصرف گاز برخی واحدهای صنعتی آلاینده اعمال می‌شود تا امکان تأمین گاز پاک برای واحدهای گازسوز نیروگاهی فراهم شود.

وی با بیان اینکه صنایع آهک و گچ از جمله صنایعی هستند که محدودیت مصرف گاز برای آنها اعمال خواهد شد، افزود: برای واحدهای آجرپزی نیز محدودیت تأمین گاز اعمال شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان تصریح کرد: در صورت تأمین گاز، امکان بازگرداندن یکی از واحدهای گازسوز نیروگاه‌ها وجود دارد که می‌تواند در کاهش آلودگی مؤثر باشد.

گلعلیزاده در ادامه با بیان اینکه ما همواره در زمان اعمال محدودیت‌ها بیشتر صنایع کوچک‌تر را تحت تأثیر قرار می‌دهیم، گفت: این در حالیست که صنایعی مانند ذوب آهن هرچند آلایندگی آن به شهر اصفهان نمی‌رسد اما آسیب زا است، همواره به فعالیت‌های غیر استاندارد و آلاینده خود ادامه می‌دهند و ما همچنان گیری‌های قضائی را دنبال می‌کنیم.

تصمیم عاجلانه در خصوص وضعیت آلودگی ذوب آهن گرفته شود

گلعلیزاده گفت: انتظار داریم هرچه زودتر تصمیم عاجلانه‌ای در خصوص وضعیت آلایندگی ذوب آهن گرفته شود چرا که شرایط موجود زیبنده نیست.

وی در خصوص آلایندگی فولاد مبارکه نیز گفت: تقریباً آلایندگی این صنعت تحت کنترل است اما در بخش فولادسازی مشکلاتی وجود دارد که به همین دلیل در لیست صنایع آلاینده قرار گرفته است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان در ادامه با بیان اینکه خود واحدهای صنعتی بزرگ تأثیر آنچنانی در آلودگی هوای اصفهان ندارند، ادامه داد: آنچه منجر به تشدید آلایندگی هوای اصفهان می‌شود و صنایع در آن نقش دارند بخش حمل و نقل و تردد ناشی از کارکنان و مواد اولیه و محصولات این شرکت‌ها است.

وی ادامه داد: روزانه بیش از یک هزار خودروی سنگین کازکنان شرکت‌های بزرگ اصفهان را جابجا می‌کنند، که با احتساب رفت و برگشت حدود ۲۰۰۰ تردد می‌شود، عموم این خودروها شرایط مناسبی ندارند و اغلب خودروهایی هستند که از استاندارد لازم برخوردار نیستند و خودروهایی هستند که سیستم جاذب دود را ندارند و یا کاتالیست معیوب دارند.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان تصریح کرد: در مجموعه پالایشگاه اصفهان و صنایع جانبی آن، حداقل ۱۷۰۰ خودروی حمل بار فعال است که با احتساب رفت‌وبرگشت‌ها، به حدود ۳۴۰۰ تردد نفتکش در شبانه‌روز می‌رسد؛ ترددهایی که در تمام ساعات شبانه‌روز آلاینده منتشر می‌کنند.

وی با بیان اینکه در زمان صبحگاه که عمده تردد این خودروها انجام می‌شود و همچنین در زمانی که با کاهش دما روبرو هستیم انباشت آلایندگی‌ها را داریم، افزود: عمدتاً در این زمان‌ها شاخص کیفی هوا در وضعیت ناسالم قرار می‌گیرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با اشاره به موضوع مصرف مازوت در نیروگاه منتظری عنوان کرد: باید توجه داشت که آلودگی ناشی از مصرف مازوت در این نیروگاه به سمت شاهین شهر می‌رود و در آلودگی هوای شهر اصفهان تأثیر آنچنانی ندارد. باید توجه داشت که تا پیش از دو هفته قبل ۴۵ روز مصرف مازوت را در نیروگاه منتظری نداشتیم اما آلودگی هوا در اصفهان شدیدتر بود و ۲۴ روز مستمر آلودگی هوا را داشتیم.

وی گفت: آلودگی ناشی از سوخت مازوت از بین نمی‌رود؛ این آلایندگی در هوا معلق می‌ماند و در نقاط مختلف رسوب می‌کند و اثرات مستقیم و تشدیدکننده‌ای بر سلامت مردم دارد.

نیروگاه منتظری اصفهان مخزن ذخیره سوخت سهمیه‌ای را ندارد

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یادآور شد: حدود ۸۸ میلیون لیتر مازوت کم گوگرد سهمیه مازوت نیروگاه شهید منتظری بود که تنها موفق به ذخیره ۱۴.۸ میلیون تن از این مازوت شدیم که خوراک دو روز این نیروگاه است و به دلیل محدودیت در ذخیره موفق به استفاده از این سوخت نشدیم.

۲۵ اتوبوس برقی کافی نیست؛ اصفهان به ۲۰۰۰ اتوبوس پایدار نیاز دارد

گلعلیزاده با اشاره به وضعیت حمل‌ونقل عمومی گفت: ورود ۲۵ دستگاه اتوبوس برقی اقدام مثبتی است، اما در شهری با ۹۱۰ دستگاه اتوبوس نامناسب فعال، این عدد تأثیر ملموسی ندارد؛ مگر اینکه هم‌زمان اتوبوس‌های فرسوده از چرخه خارج شوند.

وی تأکید کرد: اصفهان دست‌کم به ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ دستگاه اتوبوس پایدار نیاز دارد تا مردم از خودروی شخصی فاصله بگیرند.

مترو راه نجات است؛ خیابان‌ها نفس نمی‌کشند

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان تصریح کرد: با توجه به عرض کم معابر اصفهان و ترافیک مزمن، توسعه مترو یکی از مؤثرترین راهکارهاست، زیرا استفاده از ظرفیت زیرزمینی شهر می‌تواند فشار ترافیکی و آلایندگی سطحی را کاهش دهد.

وی گفت: اقدامات انجام‌شده مثبت است، اما در برابر ابعاد بحران آلودگی هوا، هنوز کوچک و ناکافی است و نیاز به تصمیمات شجاعانه‌تر، اصلاح الگوی مصرف انرژی و تحول جدی در حمل‌ونقل شهری داریم.

