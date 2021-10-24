فیس بوک از سارق داده های ۱۷۸میلیون کاربر شکایت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، سولونچنکو با کمک یک ابزار اتوماتیک از قابلیت import در مسنجر سواستفاده کرد. او میلیون‌ها شماره تماس وارد فیس بوک کرد و هنگامیکه سایت اطلاعاتی درباره یک حساب کاربری مرتبط با شماره تلفن را بازگرداند، داده‌های مربوط به شماره تلفن مذکور را جمع آوری کرد.

این هکر بین ژانویه ۲۰۱۸ تا سپتامبر ۲۰۱۹ میلادی اطلاعات کاربران را جمع آوری کرد و از دسامبر ۲۰۲۰ میلادی فروش آنها در وب تاریک را آغاز کرد.

سولونچنکو از همان نام کاربری و اطلاعات تماسی که وب تاریک به کار برده بود، برای ایمیل استفاده کرد، و در نتیجه فیس بوک توانست وی را ردیابی کند.

فیس بوک در شکایت خود خواستار مقدار نامشخصی غرامت و همچنین ممنوعیت سولونچنکو از دسترسی به فیس بوک یا فروش اطلاعات مسروقه شده است.

البته این بزرگترین رویداد سرقت اطلاعات کاربران فیس بوک به حساب نمی‌آید. هکرها در بازه زمانی گفته شده داده‌های ۵۳۳ میلیون کاربر را سرقت کردند.