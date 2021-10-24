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۲ آبان ۱۴۰۰، ۱۳:۵۸

با حکم خاندوزی؛

رئیس مرکز بازرسی و ارزیابی عملکرد وزارت اقتصاد منصوب شد

رئیس مرکز بازرسی و ارزیابی عملکرد وزارت اقتصاد منصوب شد

وزیر اقتصاد در حکمی علی نظامی را به عنوان مشاور وزیر و رئیس مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در حکمی علی نظامی را به عنوان مشاور وزیر و رئیس مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب کرد.

نظامی از مدیران انقلابی، باتجربه و شناخته شده سازمان بازرسی کل کشور است و انتصاب رئیس جدید مرکز بازرسی و ارزیابی و عملکرد وزارت اقتصاد با استقبال و حمایت نهادهای نظارتی مواجه شده است.

در کارنامه حرفه‌ای علی نظامی کشف برخی مفاسد کلان اقتصادی در حوزه‌های اقتصادی کشور دیده می‌شود.

همچنین تحلیل و آسیب شناسی فرآیندهای سازمانی از دیگر تخصص‌های وی عنوان شده است.

کد مطلب 5334852

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