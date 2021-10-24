به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه سی و هشتمین جشنواره فیلم کوتاه تهران به دبیری سیدصادق موسوی شامگاه یکشنبه ۲ آبان ماه در پردیس سینمایی ایران مال برگزار شد.

این مراسم ساعت ۱۸:۳۵ با پخش سرود ملی و قرائت آیاتی از قرآن آغاز شد.

در ابتدای این مراسم با اجرای محمد سلوکی، فایلی صوتی از زنده‌یاد فرشته طائرپور تهیه‌کننده فقید سینما که در ماه مبارک رمضان خوانده شده بود، به همراه تصاویری از او پخش شد.

مرجعیت ایران در صنعت سینمای غرب آسیا

در ادامه مراسم و پس از خیرمقدم مدیرعامل مجموعه ایران‌مال به مهمانان جشنواره، سیدصادق موسوی دبیر سی‌وهشتمین جشنواره فیلم کوتاه تهران روی صحنه آمد و ضمن تبریک میلاد پیامبر اکرم (ص) و خوشامدگویی به حضار بیان کرد: مرسوم است دبیر جشنواره گزارشی را در اختتامیه بیان می‌کند اما من از این بخش صرف نظر می‌کنم.

وی ادامه داد: قبل از هرچیزی مراتب قدردانی خودم را نسبت به گرانقدرانی که در برگزاری این جشنواره کمک کردند، اعلام کنم. از دکتر محمد خزاعی رئیس محترم سازمان سینمایی به خاطر حمایت ویژه از برگزاری این رویداد تشکر می‌کنم.

موسوی در ادامه با اشاره به تأیید جشنواره فیلم کوتاه تهران در آکادمی اسکار گفت: وجه دیگری از این دستاورد را می‌خواهم امروز روشن کنم. این اتفاق برای اولین بار در تاریخ سینمای ایران رخ داد. من باور داشتم این جشنواره مهمترین جشنواره غرب آسیاست. به مدد حضور هنرمندان خوب و با حمایت مسئولان صدیق به اینجا رسیدیم. مطمئن بودیم به دلیل حضور مهمترین چهره‌های سینمایی جهان می‌توانیم برای این امر اقدام کنیم. ضمن اینکه به حق ما شایسته مرجعیت در همه امور در منطقه هستیم.

وی ادامه داد: ما با فرهنگ چند هزارساله، با تاریخ مشعشع، با هنرمندان کم‌نظیر در منطقه حضور داریم، در همه بخش‌ها در منطقه مرجعیت حق ماست و می‌توانیم این موضوع را نمایندگی کنیم. اینکه امروز نام ایران بلند، به عنوان یکی از ورودی‌ها به اسکار شناخته می‌شود اقدام بزرگی است. امسال برای اولین بار وقتی نتایج را اعلام کردیم و گفتیم چه فیلم‌هایی به جشنواره راه پیدا کرده است، ایمیل‌های فراوانی از فیلمسازان خارجی دریافت کردیم که چرا جشنواره تهران فیلم ما را نپذیرفته که این اتفاق مهمی است. آنچه که مهم است مرجعیت دوباره کشور عزیزمان مشخصاً در صنعت سینماست.

دبیر جشنواره فیلم کوتاه تهران افزود: ما می‌دانیم در شمال و جنوب منطقه سینمایی مثل ما وجود ندارد. بعد از مصر و ترکیه کشور ما جشنواره‌ای مورد تأیید اسکار دارد. با کمال افتخار این اتفاق را به همه علاقه‌مندان ایران زمین تقدیم می‌کنم. امیدوارم این دستاورد برای ایران بماند. این فرصت برای فیلمسازان ایجاد شده من ممکن است فردا در اینجا نباشم. البته امروز یک اتفاق ویژه رخ داده و آن پیوند یک رویداد هنری به رویدادی معتبر است.

وی در پایان گفت: از این فرصت استفاده می‌کنم و به تمام کسانی که در این جشنواره حضور داشتند به ویژه برگزیدگان امشب تبریک می‌گویم.

در بخش بعدی مراسم محمد خزاعی رئیس سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روی سن رفت و ضمن تبریک میلاد پیامبر اسلام (ص) و امام صادق (ع) در سخنانی از لزوم بازسازی انقلابی سینمای ایران از مسیر نوسازی و جوان‌گرایی گفت.

در بخش بعدی مراسم اختتامیه علی زندوکیلی و گروه همراهش به اجرای قطعاتی پرداختند.

اهدای جوایز بخش بین‌الملل

در ادامه مراسم پس از معرفی مشاوران انتخاب و هیأت داوران بخش بین‌الملل نوبت به معرفی برگزیدگان این بخش رسید.

جایزه بهترین فیلم تجربی در بخش بین‌الملل به «تعیین هویت» به کارگردانی ژان فرانسوا کامینز از کشور فرانسه اهدا شد.

رایزن سفارت فرانسه که برای دریافت این جایزه روی سن حاضر شد، گفت: خوشحالم که امشب اینجا هستیم از طرف کارگردان فیلم از شما تشکر می‌کنیم و چشم‌انداز زیبایی برای جشنواره آرزو می‌کنیم.

در بخش بعد جایزه بهترین انیمیشن بخش بین‌الملل جشنواره به انیمیشن «به رود قدم بگذار» ساخته ما ویجیا محصول مشترک چین - فرانسه اهدا شد.

جایزه بهترین مستند بخش بین‌الملل به مستند «تنها نخواهم ماند» به کارگردانی یاسر طالبی از ایران تقدیم شد.

جایزه بهترین فیلم داستانی در بخش بین‌الملل هم به فیلم «روز، ورای روزمرگی است» به کارگردانی دامیان کوکور از لهستان رسید.

فیلم برگزیده ایسفا؛ «ویار»

در بخش بعدی نوشین معراجی نماینده هیأت داوران انجمن فیلم کوتاه ایران (ایسفا) برای اهدای «مدال ایسفا» به فیلم برگزیده جشنواره روی سن حاضر شد.

هیأت داوران ایسفا ضمن تقدیر از «میدل» به کارگردانی سهیل سهیلی‌سرشت و «ماشوم» به کارگردانی حسین میرزامحمدی مدال ایسفا را به «ویار» ساخته هورا طباطبایی تقدیم کرد.

اهدای جوایز بخش ملی

در ادامه مراسم اختتامیه مشاوران انتخاب و هیأت‌های داوری در بخش‌های مختلف مسابقه ملی سینمای ایران معرفی شدند.

در بخش بهترین صدای فیلم تندیس جشنواره و مبلغ ۱۵ میلیون تومان به امیر عاشق حسینی و زهره علی اکبری برای فیلم داستانی «هرگز گاهی همیشه» اهدا شد.

علی اکبر نعمتی و ایرج شهزادی برای فیلم «آخرین لالایی در تهران»، سعید زند و مجید نجاتی برای فیلم «کبود»، حسین قورچیان برای فیلم «دیوار چهارم» و هادی معنوی پور و حسین قورچیان برای فیلم «ارفاق» دیگر نامزدهای این بخش بودند.

در بخش بهترین تدوین تندیس جشنواره و مبلغ ۱۵ میلیون تومان به حسین جمشیدی گوهری برای فیلم داستانی «آخرین لالایی در تهران» رسید.

عماد خدابخش و سعید نجاتی برای فیلم «کبود»، پویان شعله ور برای فیلم «مورس»، عماد خدابخش برای فیلم «ارفاق» و علی صداقت برای فیلم «میر و مار» دیگر نامزدهای این بخش بودند.

در بخش بهترین فیلمبرداری تندیس جشنواره و مبلغ ۱۵ میلیون تومان آرمان فیاض برای فیلم داستانی «ارفاق» اهدا شد.

فیاض در این بخش بیان کرد: این جایزه را به همه بچه‌های فیلم کوتاه تقدیم می‌کنم که اینجا، جایشان خالی است

پویان آقابابایی برای فیلم «آخرین لالایی در تهران»، مسعود سلامی برای فیلم «مورس»، محمدرضا خوشحال سرمست برای فیلم «گذشته» و فرهاد طالبی‌نژاد برای فیلم «زوزه» دیگر نامزدهای این جایزه بودند.

در بخش بهترین فیلم‌نامه اقتباسی تندیس جشنواره و مبلغ ۱۵ میلیون تومان به محمد وحدانی برای فیلم داستانی «آخرین لالایی در تهران» اهدا شد.

در بخش بهترین فیلم‌نامه تندیس جشنواره و مبلغ ۲۰ میلیون تومان به شادی کرم رودی برای فیلم داستانی «هرگز گاهی همیشه» رسید.

شادی کرم رودی حین دریافت جایزه خود از عوامل فیلم و به‌طور ویژه آرین وزیر دفتری تهیه‌کننده این فیلم تشکر کرد.

رضا نجاتی برای فیلم «ارفاق»، امیر نجفی برای فیلم «زوزه»، اسماً ابراهیم زادگان برای فیلم «منطقه» و سهیلا پورمحمدی برای فیلم «جان داد» دیگر نامزدهای این بخش بودند.

در ادامه دیپلم افتخار بهترین طراحی جلوه‌های بصری و مبلغ ۱۰ میلیون تومان به مهدی شرکت معصوم برای فیلم پویانمایی «گذشته» اهدا شد.

در بخش بهترین کارگردانی فیلم پویانمایی تندیس جشنواره و مبلغ ۲۰ میلیون تومان به حمید محمدی برای فیلم «گذشته» رسید.

اهورا شهبازی برای فیلم «کلاغ»، محبوبه محمدزکی برای فیلم «آنیما»، محبوبه کلایی برای فیلم «دیوار چهارم» و امیرهوشنگ معین برای فیلم «آینه خیس» دیگر نامزدهای این جایزه بودند.

در بخش بهترین کارگردانی فیلم تجربی تندیس جشنواره و مبلغ ۲۰ میلیون تومان به عرشیا زینعلی برای فیلم «چگونه منتظر گودو باشیم» اهدا شد.

زینعلی در این بخش ضمن تشکر از عوامل فیلمش گفت: در طول ساخت فیلم هفت نفر از عوامل کرونا گرفتند اما در کنارم بودند، تشکر ویژه از کسانی دارم که کمکم کردند. از خانم شبنم مددی هم تشکر می‌کنم.

سروش باغبانی برای فیلم «هیرودو»، احسان شادمانی برای فیلم «رامخانه»، روزبه فرازمند برای فیلم «روزنوشت‌های مردی که آنجا نبود» و پدرام پرنیان فر برای فیلم «سیکل» دیگر نامزدهای این بخش بودند.

در بخش بهترین تحقیق و پژوهش در فیلم مستند تندیس جشنواره و مبلغ ۱۵ میلیون تومان به امین پاک پرور برای فیلم «میر و مار» اهدا شد.

در بخش بهترین کارگردانی فیلم مستند تندیس جشنواره و مبلغ ۲۰ میلیون تومان به محمدباقر شاهین برای فیلم «صندلی» رسید.

الهه اسماعیلی برای مستند «عروسک»، ایوب مروانی‌پور برای مستند «مادری از دارخوین»، امین پاک پرور برای مستند «میر و مار» و پرویز رستمی برای مستند «هفت سمفونی زاگرس» دیگر نامزدهای این بخش بودند.

در ادامه دیپلم افتخار بهترین طراحی صحنه و مبلغ ۱۰ میلیون تومان به ریحانه اسماعیلیان برای فیلم داستانی «مورس» اهدا شد.

اسماعیلیان پس از دریافت جایزه خود گفت: این جشنواره مهمترین رویداد سینمای کوتاه است و حیف است بخشی برای نامزدهای طراحی صحنه ندارد، طراحان صحنه حقشان است که در این رویداد دیده شوند.

در بخش بعد دیپلم افتخار بهترین بازیگری و مبلغ ۱۰ میلیون تومان بهزاد دورانی برای فیلم داستانی «زوزه» اهدا شد.

در بخش بهترین کارگردانی فیلم داستانی تندیس جشنواره و مبلغ ۲۰ میلیون تومان به روناک جعفری برای فیلم «مورس» اهدا شد.

جعفری در این بخش ضمن اهدای جایزه این فیلم به پدرش عنوان کرد: از همه عوامل فیلم تشکر می‌کنم. «مورس» درباره عدالت خواهی است و خوشحالم مورد توجه هیأت داوران قرار گرفته است.

محمد وحدانی برای فیلم «آخرین لالایی در تهران»، شادی کرم رودی برای فیلم «هرگز گاهی همیشه»، رضا نجاتی برای فیلم «ارفاق»، اسماً ابراهیم زادگان برای فیلم «منطقه» و امیر نجفی برای فیلم «زوزه» دیگر نامزدهای این جایزه بودند.

انتقاد شدید رئیس سازمان سینمایی از تبلیغات ایران مال

در بخش بعدی برنامه و در حالی که مهمان ویژه مراسم برای اهدای جوایز اصلی روی سن حاضر شده بودند، محمد خزاعی رئیس سازمان سینمایی به‌صورت ناگهانی پشت تریبون قرار گرفت و گفت: از آقای موسوی خواهش می‌کنم مجوز مجزایی برای جشنواره فیلم کوتاه ایران‌مال بگیرند و یک مجوز برای برگزاری جشنواره فیلم کوتاه تهران، خواهش می‌کنم حرمت و صمیمیت جشنواره را حفظ کنند، من امشب حس کردم جشنواره ایران‌مال برگزار می‌شود! این بد است. بچه‌های ما باید سادگی را یاد بگیرند، اینجا مدام فیلم‌های تبلیغاتی ایران‌مال پخش شد یک مجوز جداگانه برای فیلم کوتاه ایران مال بگیرید!

ابوالفضل جلیلی از اعضای هیأت داوران بخش بین‌الملل هم که روی سن بود، پیش از اهدای جوایز پایانی گفت: خیلی از جشنواره‌ها سعی می‌کنند به دستاورد اسکارکوالیفاید برسند، این موضوع را به آقای موسوی تقدیم می‌کنم. امیدوارم در سال‌های آینده بچه‌های سینمای جوان مهمان اینجا باشند تا دیگران. وقتی درباره جایزه بزرگ با داوران بحث می‌کردیم دوست داشتم فیلمی خارجی جایزه را بگیرد اما دیدم، آنها به قدری سینمای ایران را دوست داشتند که باور نکردنی بود و بهترین راه تبلیغات همین لحظه‌هاست. هیچ فرد خارجی ندیدم که به ایران بیاید و بگوید ایران بد بود. بیشتر شیفته ایرانیان می‌شوند. کاش می‌توانستیم داوران خارجی را دعوت کنیم، آنها متفق‌القول این فیلم را انتخاب کردند.

در بخش بهترین فیلم با مضمون هویت ملی و افزایش سرمایه‌های اجتماعی تندیس جشنواره و مبلغ ۲۵ میلیون تومان به امیرهوشنگ معین برای فیلم پویانمایی «آینه خیس» اهدا شد.

بهترین فیلم مسابقه ملی؛ مورس

در بخش جایزه بهترین فیلم در بخش مسابقه سینمای ایران تندیس جشنواره و مبلغ ۴۰ میلیون تومان به محمد یوسفی و امیرحسین عنایتی برای تهیه کنندگی فیلم «مورس» اهدا شد.

محمد وحدانی و مهسا قنبرپور برای فیلم «آخرین لالایی در تهران»، آرین وزیر دفتری برای فیلم «هرگز گاهی همیشه»، سولماز وزیرزاده و مؤسسه فرهنگی-هنری پویانوین ماندگار برای فیلم «ارفاق» و حمید محمدی و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی برای فیلم «گذشته» دیگر نامزدهای این بخش بودند.

در بخش جایزه ویژه هیأت داوران در بخش فیلم‌های داستانی یا تجربی تندیس جشنواره و مبلغ ۲۵ میلیون تومان به سهیلا پورمحمدی برای فیلم داستانی «جان داد» اهدا شد.

فیلم برگزیده جایزه بزرگ؛ کپسول

در ادامه مراسم جایزه بزرگ جشنواره به فیلم «کپسول» به کارگردانی امیر پذیرفته اهدا شد. فیلم برگزیده این بخش، به‌صورت مستقیم به آکادمی اسکار معرفی خواهد شد.

پذیرفته در این بخش گفت: ابتدا دست پدر و مادرم را می‌بوسم و بعد از همه عوامل کپسول تشکر می‌کنم. این جایزه را به همسر و دخترم تقدیم می‌کنم که خیلی در جریان ساخت این فیلم اذیت شدند.

سخنرانی سیدحمید سجادی وزیر ورزش و جوانان بخش پایانی آئین اختتامیه سی‌وهشتمین جشنواره فیلم کوتاه تهران بود.

محمد سلوکی در بخش پایانی برنامه از اعلام آمادگی مدیرعامل مجموعه «ایران مال» برای برگزاری جشنواره‌ای مستقل در واکنش به انتقاد مطرح شده از سوی محمد خزاعی خبر داد.

این مراسم در ساعت ۲۱:۱۵ دقیقه به پایان رسید.