دعوت رسمی وزیر برای همکاری سینماگران با وزارت ورزش و جوانان

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحمید سجادی وزیر ورزش و جوانان امشب با حضور در آئین اختتامیه سی‌وهشتمین جشنواره فیلم کوتاه تهران در سخنانی بیان کرد: عرض خداقوت و تشکر دارم از همه دست‌اندرکاران برگزاری این دوره از جشنواره. به عنوان خادم و ورزش جوانان علاقه‌مند بودم بگویم جای ورزشکاران، کشتی‌گیران، وزنه‌برداران نوجوان در اینجا خالی است.

وی ادامه داد: از همه فیلمسازان خواهش می‌کنم به کمک ما بیایند. ما فیلم‌نامه ها و اتفاقات عجیب و ارزشمندی در زندگی داریم. ضمن اینکه داستان‌های جالب درباره زندگی قهرمانان عزیزی داریم که این جوانان در آینده اسطوره خواهند شد، من خواهش می‌کنم بخشی از این وقایع مهم را ثبت کنیم.

سجادی در ادامه گفت: اینجا یک داستان واقعی از یک نوجوان قهرمان در حاشیه جنوب شهر تهران می‌گویم. این داستان در یک زمین فوتبال رخ داده است. ورزشکار عزیزی در جلسات تمرین تنها مورد تشویق یک نفر از سکوی تماشاچیان قرار می‌گرفته. این ورزشکار اصلاً بازی خوبی نداشته، او در اولین روز مسابقات از سرمربی خواسته در ارنج نهایی فیکس بازی کند مربیان خواستند دلش نشکند و او را به زمین فرستاده‌اند او چند گل می‌زند اما ناراحت بود، بازی که تمام می‌شود از او می‌پرسند چرا امروز متفاوت بودی، این ورزشکار می‌گوید آنکه من را در تمرین‌ها تشویق می‌کرد پدرم بود، او نابینا بود، نمی‌دانست من چه کیفیت بازی دارم او در نیمه شب فوت کرد اگر این موضوع را می‌گفتم من را بازی نمی‌دادید حالا که فوت شده می‌دانم نظاره‌گر بازی است من یقین داشتم او من را می‌دیده، این ورزشکار حالا مربی ورزش است. این ورزشکار در منطقه کم برخوردار بود.

وی تأکید کرد: از این اتفاقات پیرامون ما بسیار است. به این سادگی شاید بتوانیم اسطوره‌هایی رقم بزنیم. بخشی از دعوتنامه جدی امشب مختص جوانان بود. پیش از این برنامه خدمت رئیس‌جمهور بودم برای تقدیر از مدال‌آوران المپیک و پارالمپیک. بر خودم تکلیف دیدم که به اینجا هم بیایم. خواهش می‌کنم از همه عزیزان سینمایی که حتماً در کنار وزارت ورزش و جوانان باشید، این جوانان به ما نیاز دارند، هر چه بکاریم، بهترینش را در آینده درو می‌کنیم. به سهم خودم از همه مهمانان تشکر می‌کنم. امروز تجربه ارزشمندی برای من بود.

گزارش مشروح آئین اختتامیه سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران را اینجا بخوانید.