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۲ آبان ۱۴۰۰، ۱۴:۱۶

اعلام جزییات مراسم اختتامیه سی و هشتمین جشنواره فیلم کوتاه تهران

اعلام جزییات مراسم اختتامیه سی و هشتمین جشنواره فیلم کوتاه تهران

سی‌ و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران امروز یکشنبه ۲ آبان‌ با معرفی برگزیدگان بخش‌های مختلف به کار خود پایان می‌دهد.

به‌گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری سی و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، آیین اختتامیه جشنواره سی و هشتم فیلم کوتاه تهران عصر امروز یکشنبه دوم آبان‌ و هم‌زمان با میلاد حضرت رسول اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) برگزار می‌شود.

این برنامه از ساعت ۱۸ باحضور فیلم‌سازان و هنرمندان، دبیر جشنواره و مدیران بخش‌های مختلف، مشاوران انتخاب و داوران، دست‌اندرکاران جشنواره، جمعی از مسئولان و چهره‌های فرهنگی، صاحبان آثار و اصحاب رسانه در کتابخانه جندی‌شاپور ایران مال برپا می‌شود.

نکوداشت زنده‌یاد فرشته طائرپور تهیه‌کننده و سینماگر فقید، سخنرانی محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمد خزاعی رییس سازمان سینمایی، سیدصادق موسوی دبیر جشنواره سی و هشتم، پخش تصاویر و ویدئوهایی از روند برگزاری جشنواره، اجرای موسیقی و اعطای جوایز بخش‌ها به ویژه معرفی جایزه بزرگ بخش مسابقه بین‌الملل که منتخب آن به اسکار معرفی خواهد شد، از دیگر بخش‌های این مراسم است.

اجرای این مراسم را محمد سلوکی برعهده دارد.

سی و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران که از ۲۷ مهر آغاز به کار کرد، عصر امروز با معرفی برگزیدگان خود به پایان راه می‌رسد. این رویداد برای اولین‌بار در تاریخ سینمای ایران واجد شرایط تایید آکادمی اسکار شناخته و معرفی شده است.

کد مطلب 5334900
فریبرز دارایی

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