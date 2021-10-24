محمدرضا اصلانی کارگردان سینما ضمن حضور در جشنواره فیلم کوتاه تهران و به اشتراک گذاشتن تجربیات خود در زمینه سینمای تجربی، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این گونه سینمایی بیان کرد: سینمای تجربی در ایران از سوی منتقدان مورد توجه قرار نمی‌گیرد چون آنها بیشتر به سینمای رسمی توجه دارند، آنها فکر می‌کنند سینمای تجربی جدی نیست و برایشان اصلاً جزو سینما محسوب نمی‌شود، فکر می‌کنند سینمای تجربی هم همراه با سینمای تجاری و عادی باید مخاطب داشته باشد.

وی افزود: به هر حال مجموعه‌ای خاص مخاطب سینمای تجربی هستند نه مجموعه‌ای عام. این اشتباه است که برای این نوع از سینما تصور مخاطب عام را داشته باشیم؛ این توقعی است که به صورت اشتباه درباره سینمای تجربی شکل گرفته و همین امر هم کارگردانان را ترسانده است، بچه‌ها می‌ترسند از اینکه یک فیلم تجربی بسازند و مورد تمسخر، نفی و طرد جامعه سینمایی قرار بگیرند.

وی افزود: سینمای تجربی ضابطه‌های یک امر اقتصادی در سینمای معمول را رعایت نمی‌کند و ممکن است در کیان اقتصادی سینما تزلزل ایجاد کند ولی واقعیت این است که بخش دولتی دغدغه تجارت ندارد بلکه دغدغه آن رشد فرهنگ هر بخش است. مسأله نهادهای دولتی در هیچ کجای دنیا تجارت در آن بخش نیست بلکه رشد آن بخش است پس باید از آن بخش‌ها حمایت کنند، اینجاست که نقش انجمن سینمای جوان به عنوان حامی سینمای تجربی نمایان می‌شود و باید این سینما را بر خلاف عدم توجه منتقدان گسترش دهد.

این کارگردان پیشکسوت تاکید کرد: اگر سینمای تجربی بخواهد به خودش واگذار شود اتفاق خوبی در این زمینه نمی‌بینیم، ضمن اینکه بینندگان هم توجهی به این نوع از سینما ندارند و البته حق هم دارند، مردم عادی زندگی روزمره سختی دارند و تنها می‌خواهند با سینما چند ساعتی تفریح کنند. وقت این را ندارند که یک حرکت دشوار در سینما را هم برای خود حل کنند.

اصلانی عنوان کرد: ما حرکت‌های درخشان در سینمای تجربی کمتر می‌بینیم چون ما اغلب تحت تاثیر تجربه‌های سینمای جهان قرار می‌گیریم و آنها را تکرار می‌کنیم. کار در سینمای تجربی بسیار مشکل و پیچیده است، ما امر تجربی را یک کار آماتوری به حساب می‌آوریم در حالی که چنین نیست، شما باید خیلی از تکنولوژی و سینما بدانید تا بتوانید یک فیلم تجربی بسازید. این امر احتیاج به بینش، زمان و فرهنگ دارد در حالی که این فرصت به جوانان داده نشده است. کشور ما کشور بسته‌ای است همین امر هم باعث شده تا از اینترنت به درستی استفاده نشود ما از اینترنت اطلاعات می‌گیریم اما فرهنگ نه، تحلیل اطلاعات با به دست آوردن داده‌ها متفاوت است، این باعث می‌شود سینمای تجربی ما نتواند به جهان یک پیشنهاد جدید بدهد.

این کارگردان در پایان گفت: با این حال من برای بچه‌هایی که به هر نحوی فیلم تجربی می‌سازند خیلی احترام قائلم همین که آنها از یک سینمای عام کپی نمی‌کنند بلکه دنبال تجربه هستند، ارزشمند است. آن هم در کشوری که به نحوی با تجربه مخالف هستند پس آنها افرادی شجاع هستند که به این سمت می‌روند. سینماگرانی که فیلم تجربی می‌سازند، خودشان را از یک موقعیت آرامش محروم می‌کنند و خودشان را به چالش می‌اندازند پس باید کارشان ستایش شود.