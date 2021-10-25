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۳ آبان ۱۴۰۰، ۸:۵۵

سرپرست هلال احمر علی آبادکتول خبرداد؛

تصادف تریلی با تیبا در گلستان/ ۴ نفر مصدوم شدند

تصادف تریلی با تیبا در گلستان/ ۴ نفر مصدوم شدند

علی آبادکتول- سرپرست جمعیت هلال احمر شهرستان علی آبادکتول از تصادف یک دستگاه تریلی با تیبا در محور فاضل آباد به خان ببین خبرداد و گفت: در این حادثه چهار نفر مصدوم شدند.

ربیع اله افشانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: ساعت ۴ و ۴۵ دقیقه صبح دوشنبه برخورد تریلی با خودروی تیبا در محور فاضل آباد به خان ببین اتفاق افتاد.

سرپرست جمعیت هلال احمر شهرستان علی آبادکتول افزود: بلافاصله دو تیم امدادی متشکل از چهار نفر با تجهیزات لازم به محل حادثه اعزام شدند.

وی بیان کرد: در این حادثه چهار نفر مصدوم شده که یک مصدوم ۴۳ ساله توسط هلال احمر و سایر مصدومان توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شدند.

طبق گفته وی این آقای ۴۳ ساله بعد از رهاسازی از داخل خودرو به دلیل ترومای پای راست به بیمارستان بقیه الله الاعظم علی آبادکتول منتقل شد.

کد مطلب 5335173

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